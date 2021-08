¿Cuándo ocurrirá la próxima pandemia? Estiman sería "pronto"

Un estudio indica que una pandemia similar a la de SARS-CoV-2 (Covid-19) puede ocurrir dentro de 56 años. El estudio fue realizado por la Universidad de Duke.

El trabajo fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences "PNAS" y se basa en los datos históricos de otras pandemias y se estimó que sería en el año 2078 cuando el mundo se enfrente a una pandemia de estas proporciones.

Significa que alguien nacido en el año 2000 tendría alrededor de un 40% de probabilidades de experimentar otra pandemia en 2022.

El estudio, de acuerdo a los autores es un llamado a enfocar una investigación sobre las temporalidades de los virus.

Se tomaron en cuenta datos anteriores del registro de pandemias como la peste, el cólera, cepas de la influenza y patógenos derivados.

La investigación retomó datos de pandemias que se establecieron en el planeta hasta 350 años antes que son emergentes y reemergentes.

Se encontró que la probabilidad de que ocurra una nueva pandemia ha aumentado un dos por ciento cada año, pero apuntaron que al no ser un método comprobado se debe esperar 59 años para tener más datos.

Los autores estiman que la probabilidad de nuevos brotes de enfermedades probablemente se triplicará en las próximas décadas.

