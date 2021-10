¿Cuántas veces se puede comer huevo a la semana?

El huevo es de los alimentos más completos porque aportan la mayoría de las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para su funcionamiento diario y para mantenerse sanos.

El huevo aporta minerales como el calcio, fósforo y hierro, además de vitaminas como A, D, E y K que complementan otros nutrientes como la luteína y la zeaxantina.

Además una pieza de huevo puede aportar hasta 6 gramos de proteína y 1.6 gramos de grasa saturada.

Sin embargo, como en todos los alimentos, todo el exceso de consumo de huevo debe ser mesurado para evitar posibles consecuencias a la salud. Entonces ¿Cuántos huevos se recomienda consumir a la semana?

La cantidad de huevos que se pueden consumir a la semana para que se siga considerando como un alimento nutritivo es de cuatro, aunque otros especialistas coinciden que se puede consumir un al día sin mayores problemas cuando la persona no tiene afecciones relacionadas con el colesterol o triglicéridos, indica un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition.

Se debe tomar en cuenta que este criterio de un huevo al día no es una obligatoriedad de consumo y que el huevo debe incluirse como parte de una dieta variada y saludable como la mediterránea que incluya verduras, frutas, cereales integrales, legumbres, aceite de oliva virgen y frutos secos, además del pescado y carne.

