Cuánto tiempo le falta a la vacuna contra el coronavirus

Estados Unidos.- Los estadounidenses están listos para arrancarse las máscaras faciales y poder tener una buena cena en un restaurante, pero a la mejor posibilidad de volver a la normalidad (las vacunas para prevenir la COVID-19) todavía le faltan meses, o más tiempo, de ensayos clínicos.

La buena noticia es que hay más de 10vac vacunas de distintos tipos y en varias etapas del desarrollo. A fecha de este mes, ocho de esos candidatos a vacunas ya estaban en ensayos clínicos iniciales. Un equipo de investigación espera tener una vacuna disponible en septiembre. Otro espera que su vacuna contra el coronavirus esté disponible a principios de 2021.

Como hay tantos candidatos a vacunas de distintos tipos, el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU., declaró a la revista Journal of the American Medical Association que siente un "optimismo cauto" de que habrá al menos una que funcione contra el nuevo coronavirus.

La mayoría de las personas producen una respuesta inmune que elimina al virus. Si el cuerpo es capaz de producir una respuesta inmune, es una prueba de concepto bastante buena de que se puede obtener una respuesta inmune a partir de una vacuna

Pero no hay ninguna garantía, añadió. Y Fauci apuntó que le preocupa en cierta medida cuánto tiempo podría seguir funcionando una vacuna. La inmunidad natural a los coronavirus que provocan los resfriados comunes con frecuencia dura menos de un año, anotó.

Aun así, Fauci y otros expertos creen que al final habrá varias vacunas disponibles para combatir al nuevo coronavirus.

"Me siento optimista de que habrá muchas vacunas", declaró el Dr. Paul Offit a la revista Journal of the American Medical Association. Offit es director del Centro de Educación en Vacunas del Hospital Pediátrico de Filadelfia.

Es probable que haya que administrar las vacunas en dos dosis, indicó. Y está por verse si se necesitarán o no refuerzos para garantizar una inmunidad continuada contra el virus.

El paso acelerado de la investigación podría dejar a algunos preocupados por la seguridad de esas vacunas.

La Dra. Kathryn Edwards, directora científica del Programa de Investigación en Vacunas de la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, y miembro de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (Infectious Diseases Society of America), aseguró que "estamos trabajando mucho para generar una vacuna segura y efectiva. Yo le pondría a mis hijos y a mis nietos cada una de las vacunas que recomiendo. Quizá vayamos rápido, pero eso no significa que no estemos siento meticulosos".

La evaluación de las vacunas es un proceso riguroso

Edwards apuntó que se han implementado sistemas, junto con varios controles, para garantizar la seguridad.

En general, las vacunas se someten a investigación de laboratorio y con animales, y luego a tres fases de ensayos con humanos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. Los ensayos de fase 1 en general son muy pequeños, y observan sobre todo la seguridad. Los ensayos de fase 2 son un poco más grandes, y continúan evaluando la seguridad y su efectividad. Los ensayos de fase 3 son mucho más grandes, con un grupo de placebo y al menos un grupo que recibe la vacuna para medir mejor su efectividad.

Estos son algunas de las vacunas que están ahora en ensayos con humanos:

Moderna. Esta vacuna de dos dosis está ahora en un ensayo clínico de fase 2 con 600 participantes, y se tiene programado que pase a un ensayo clínico de fase 3 con 30,000 participantes en julio. Se trata de un tipo de vacuna llamado vacuna de ARN mensajero. En esencia, entrega un mensaje al cuerpo sobre cómo producir el anticuerpo que puede prevenir la infección, según Edwards. Si el ensayo clínico va bien, la compañía espera que la vacuna esté disponible a finales de 2020 o a principios de 2021.

Universidad de Oxford/AstraZeneca. Esta vacuna (un virus modificado que puede desencadenar la producción de anticuerpos) está ahora en un ensayo de fase 2 con 500 participantes. Se planifica iniciar un ensayo de fase 3 con 30,000 participantes a principios de verano. Edwards dijo que es probable que esta vacuna se administre en una sola dosis.

Pfizer/BioNTech. Actualmente, esta asociación está evaluando cuatro vacunas en ensayos de fase 1 o 2 en Alemania. Sus vacunas son vacunas de ARN mensajero. Cada ensayo incluirá a unas 200 personas.Inovio. Esta compañía ya ha estado trabajando en una vacuna contra el SROM (otra infección provocada por un coronavirus), lo que le permitió pasar rápidamente a trabajar en una vacuna contra el SARS-Cov-2 (el virus que causa a la COVID-19). Su vacuna es una vacuna de ADN (un tipo de vacuna que contiene la codificación de ADN específica para producir anticuerpos contra un virus en particular), y se prevé que los ensayos de fase 2 y 3 comiencen este verano en China y Corea del Sur. Inovio cree que puede tener 1 millón de dosis a finales de 2020.

También hay varias vacunas más en ensayos de fase 1 próximos o en curso, incluyendo candidatos a vacuna de Johnson & Johnson, Sanofi, Sinovac, CanSino Biologics, y de una colaboración entre el Instituto de Productos Biológicos de Beijing, el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan y el Grupo Farmacéutico Nacional de China (Sinopharm).

Si una o más de esas vacunas funcionan bien y son seguras, ¿cómo pueden las compañías o los gobiernos acelerar la producción?

Fauci explicó que el gobierno no va a esperar.

Millones de dosis de vacunas se producirán antes de completar las evaluaciones

"Comenzaremos a fabricar dosis de la vacuna mucho antes de saber si tan solo funciona, de forma que para inicios de 2021 tengamos un par de millones de dosis", dijo Fauci. De esa forma, si las pruebas muestran que la vacuna funciona, ya habrá un suministro inicial disponible.

Offit anotó que producir decenas de millones de dosis antes de que se sepa si una vacuna funciona no es un hecho sin precedentes: se hizo con la vacuna contra el polio.

También pidió precaución. "Hay mucho en juego. Si nos apresuramos, si inyectamos algo en los brazos de las personas antes de saber lo que debemos saber, o todo lo que podamos saber razonablemente, creo que podríamos hacer daño", advirtió.

Aun así, Offit cree que si todo el mundo le presta atención a la ciencia "hay muchos motivos para pensar que las vacunas serán los héroes de esta historia".

Pero está por verse si los estadounidenses aceptarán una nueva vacuna.

La encuesta más reciente, publicada el 2 de junio y realizada por Washington Post-ABC News, encontró que más o menos 7 de cada 10 estadounidenses se pondrían una vacuna contra la COVID-19 si la inmunización fuera gratis y estuviera disponible para todo el mundo.

