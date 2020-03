Cuántos casos de coronavirus hay en México

México.- Autoridades de salud han informado que en México hay 13 casos de coronavirus Covid-19 en México al agregarse dos nuevos positivos en el estado de Querétaro y Nuevo León.

Los dos nuevos casos positivos son un hombre de 57 años, quien es originario de Monterrey y viajó a tres países europeos; España, Alemania e Inglaterra, el otro caso es también un hombre de 71 años del Estado de México.

A pesar del número de casos detectados, el país se encuentra en la fase uno de contingencia por Coronavirus ya que los 13 casos son de importación.

Ante los 2 primeros casos importados positivos de COVID-19 en Qro, nos reunimos con profesionales de los medios de comunicación; nuestra mayor defensa como sociedad es atender las medidas preventivas siguiendo canales oficiales de comunicación y desalentando la información falsa. pic.twitter.com/l0teUpY4Bp — Pancho Domínguez (@PanchDominguez) March 12, 2020

Los casos detectados tienen la siguiente distrubución:

Culiacán, Sinaloa con un caso (Ya fue dado de alta)

Ciudad de México con cuatro casos

Torreon, Coahuila con un caso

Chiapas con un caso

Estado de México con dos casos

Querétaro con dos casos

Puebla con un caso

Monterrey con un caso

#COVID19 se presenta el primer caso confirmado en #NuevoLeón, el paciente está con aislamiento respiratorio y con las medidas sanitarias y preventivas necesarias. Estamos estudiando a cada uno de sus contactos. Seguiré informando. — Dr. Manuel de la O (@DrManueldelaO) March 12, 2020

La situación en México en fase uno por Covid-19

En la conferencia mañanera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que no se restringirán los viajes internacionales hacia territorio nacional, no se cerrarán fronteras ni puertos marítimos, ya que estas medidas no tienen fundamento científico sólido sobre el impacto en la disminución del riesgo de transmisión.

En presencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, expuso que a los pasajeros de vuelos procedentes de naciones con transmisión activa, se les aplicará el tamizaje para la detección de síntomas relacionados con COVID-19, a través del monitoreo de temperatura e interrogatorio.

Postura de la OMS

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en su llamado a tomar medidas inmediatas de salud pública y advierte que los sistemas sanitarios de los países que no lo hagan tendrán una carga enorme. El Secretario General, por su parte, urgió a combatir el virus “sin dejar que el miedo se haga viral”.

En las últimas dos semanas se multiplicó por trece el número de casos de coronavirus COVID-19 fuera de China y el número de países afectados se triplicó, una propagación que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la pandemia el día de ayer.

El coronavirus se expande por el mundo. La OMS declaró pandemia. EFE

Los casos registrados alcanzan este jueves los 125.000 en 118 países y territorios, informó el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Gebreyesus, quien reiteró que la pandemia es controlable si se toman las medidas adecuadas.

“Describir esta situación como pandémica no quiere decir que los países deban rendirse. La idea de que se debe cambiar la contención por la mitigación es errónea y peligrosa”, subrayó en un comunicado emitido hoy.