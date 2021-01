Cubrebocas con filtro no sirve contra el Covid-19, expertos

México.- Es fácil encontrar en puestos de la calle y a través de internet, cubrebocas o mascarillas con filtro o válvula.

Una de las principales razones de su popularidad en medio de esta pandemia de SARS-CoV2 es que las personas que lo usan argumentan que con el cubrebocas normal sienten la sensación de asfixia, mientras que con el de filtro o válvula creen que pueden respirar más fácilmente. Sin embargo, estas anécdotas distan mucho de cuidar realmente a los ciudadanos del contagio y propagación del Covid-19.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Especialistas nacionales, internacionales e incluso del gobierno han llamado al cubrebocas con filtro o válvula como "el cubrebocas egoísta" ya que pretende dar seguridad a la persona que lo trae, pero perjudica a la persona que está enfrente.

No es para uso general

Israel Diarte Arellano, médico internista, destacó para Debate que los cubrebocas que tienen válvula, en realidad son filtros respiratorios. Este producto, detalló, no es para su uso como cubrebocas, por lo tanto no son para el uso de la población general.

"Las personas que usan filtro respiratorio son personas que trabajan en un aserradero, en un taller de pintura, en un hospital donde hay muchas partículas contaminadas, pero en realidad en la calle, en el supermercado, no es necesario usar un filtro respiratorio, no te brinda una protección adicional sobre el cubrebocas de dos capas o tres capas, esa es la parte que debe quedar muy clara", recomendó.

Leer más: Farmacéutica Grifols busca patentar fármaco que brinde inmunidad contra el Covid-19

El también jefe de atención especializada en la Secretaría de Salud de Sinaloa comentó que se han popularizado mucho estos filtros respiratorios debido a que por alguna razón los comenzaron a hacer de muchos colores y son relativamente cómodos de usar, porque se adaptan muy bien a la mayoría de las personas.

"Yo recomendaría que utilizaran un cubrebocas, ahora sí que cubrebocas, no filtro respiratorio, y cubrebocas tenemos muchos tipos, de dos capas, de tres capas, de capa única, algunos muy modernos y los que son tradicionales".

Además, la Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de mascarilla con válvulas de exhalación al destacar que la válvula se abre en la espiración para facilitar la respiración y permite que se introduzcan virus a través del orificio de la válvula, lo que hace que la mascarilla sea ineficaz para prevenir la propagación de la Covid-19.

Cubrebocas egoísta

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud a nivel federal, recomendó no comprar y no vender las mascarillas con válvula o cubrebocas con filtro o válvula, «esto no sirve», mencionó.

"Por eso la pregunta de los que tienen válvula, porqué se les dice el cubreboca, ¿cómo dijeron?, envidioso, egoísta, exactamente es por eso, porque lo que va a hacer es supuestamente proteger a la persona que lo trae, y digo supuestamente porque tampoco sirve para eso", añadió.

Leer más: Farmacéutica Roche lanza prueba rápida para detectar Covid-19

El especialista destacó que el cubreboca durante esta pandemia, en realidad debería de servir para que la persona no expulse ni la saliva, ni los aerosoles a la hora de colocarlo. Recomendó utilizar uno de tela, hechos en casa o comprados. Y los N95, recomendó que no los compren tampoco en casa, ya que son para el personal de salud.

Ricardo Cortés Alcalá dijo que es importante evitar estar por mucho tiempo en lugares cerrados, así como aglomerados cerrados, ya que indicó que esto lo que hace es concentrar los aerosoles que las personas emiten a la hora de hablar, a la hora de respirar y se pueden concentrar, lo que representa un peligro si hay personas contagiadas. Por eso destacó la importancia de que los lugares cerrados se ventilen.