¡Cuidado!, pie diabético sin tratamiento, lo puede perder

Sinaloa.- El pie diabético es la primera causa de amputación no traumática y un problema de salud que crece, resaltó Rafael Hernández, especialista en pacientes con esta patología en el sector privado.

Hoy en día, hay apósitos interactivos de alta tecnología que favorecen la cicatrización, esto puede evitar la amputación, pero no todos tienen acceso y en especial porque el paciente acude tardíamente a recibir atención.

De ahí lo importante de la prevención para evitar la diabetes. Pero si aun así enferman, deben seguir un tratamiento, pues de lo contrario pueden presentar secuelas graves, y una de ellas es el pie diabético.

El especialista explicó que las personas con diabetes tienen su origen en complicaciones en los nervios y vasos sanguíneos. Esto causa mala circulación y falta de sensibilidad en extremidades inferiores, por ello, las pequeñas heridas se pueden convertir en infecciones serias en pocos días. Estas complicaciones en los pies del paciente diabético pueden llevar a la amputación.

Signos de alerta

Las personas con diabetes deben acudir de inmediato al médico si en sus pies presentan úlceras, ampollas, uñas enterradas, dolor, cambios de coloración, cuerpos extraños enterrados en el pie.

Discapacidad

Ernesto Carrillo acaba de cumplir 60 años y lleva dos años cinco meses que le amputaron una pierna.

“Ha sido muy doloroso no poderme mover por mí mismo. Hoy me muevo a través de la silla de ruedas”, dijo el señor con tristeza.

Vivía en Guadalajara, pero tras su problema de salud, se vino a Mazatlán a casa de su hermana. Actualmente depende de su familia “por no cuidar mi salud”, reiteró el señor Carrillo.

Para entender...

Cuidados que debe seguir el paciente

Es importante lavar a diario los pies con agua tibia y jabón neutro, no usar sustancias limpiadoras como isodine, agua oxigenada o violeta de genciana, ya que pueden originar quemaduras o reacciones alérgicas. También se les pide a las personas secar adecuadamente sus pies, verificando que no quede humedad en medio de los dedos. Deben revisar que los pies no presenten heridas, uñas enterradas o cambios de coloración, pidió el doctor Rafael Hernández.

