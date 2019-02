Cuídate de las infecciones urinarias en el embarazo

Chilpango.- Hasta 30 por ciento de las mujeres en periodo de embarazo presentan infección de las vías urinarias ocasionado por poco consumo de agua natural, por evitar ir al baño cuando siente la necesidad de la micción o por poca higiene, informó la Delegación Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Algunas de las caracterizas de la infección de las vías urinarias son: sensación de ardor al orinar; micción dolorosa, necesidad frecuente de orinar aunque la vejiga esté vacía, dolor en la parte baja de la pelvis, orina turbia y maloliente, detalló la Delegación del IMSS.

La enfermeras especialista en Medicina de Familia de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) N° 9 del IMSS en Acapulco, Josefa García Justo, indicó que aunque se considera común entre las mujeres embarazadas, podría prevenirse fácilmente con el consumo abundante de agua y acudir al baño las veces que sea necesario.

Principales causantes delas infección de las vías urinarias. Foto: Pixabay

Destacó la importancia de consumir al menos dos litros de agua el día, que ayudan a disminuir la acidez de la orina, controlando además la intención de ir cada rato al baño a descargar la vejiga, además de que eliminación de bacterias, principales causantes delas infección de las vías urinarias.

Comentó que este tipo de infección se genera porque la mujer no ingiere gran cantidad de agua natural; así también se atribuye cuando se utiliza ropa muy ajustada, que regularmente son de materiales sintéticos que no ayuda a la absorción y ventilación, así como no se limpian adecuadamente cuando orinan o defecan, arrastrando los desechos hacia el área vaginal.

La enfermera García Justo, insistió en que la mujer embarazada está obligada, por una buena salud, acudir mensualmente a su atención preventiva y con control a su Unidad de Medicina Familiar, para que en caso de detectar algún padecimiento, tanto ella como su bebé, sea atendido de forma oportuna.