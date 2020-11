Culpa Hugo López-Gatell a los mexicanos por los 100 mil muertos en México

México.- Durante su habitual conferencia desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el Dr. Hugo López Gatell, culpó a los mexicanos por el panorama catastrófico y lamentable que México vive a raíz de haberse superado las 100 mil muertes por Covid-19.

Hace apenas usos meses que el funcionario público decía que el escenario más catastrófico por el que pasaría México a consecuencia de la contingencia sanitaria por Covid-19 sería llegar a las 60 mil defunciones provocadas por los signos y síntomas del coronavirus.

Sin embargo, el día de ayer se llegó a esa tan penosa escena y López Gatell aseveró que fue debido a que los ciudadanos "no se quedaron en sus casas", los gobiernos locales y estatales no hicieron bien su trabajo, las empresas siguieron en sus funciones y, además, se llevaron a cabo diversas actividades masivas.

Aunque, reconoció que en alguna entidades sí se llevó una buena gestión de la pandemia de Covid-19 "lo hicieron muy bien y cosecharon resultados positivos", menciono en relación a los estados que supieron llevar de mejor manera la contingencia sanitaria, al mismo tiempo refirió que "en otras no lo hicieron necesariamente tan bien y los resultados no han sido tan favorables".

El mismo subsecretario recordó que en el mes de abril él se había encargado de informar a la ciudadanía que la predicción sobre la desastrosa y apocalíptica cifra de los 60 mil muertos, únicamente ocurriría "sí y sólo sí se cumplen las condiciones que dieron lugar a la predicción, entonces va a ocurrir lo que se espera que ocurra".

"Las predicciones científicas no son una promesa, esto no es política, una promesa de campaña (…) son escenarios, son situaciones donde se puede anticipar una realidad y dependiendo de lo que ocurra puede o no concretarse”, fueron las palaras dichas por Hugo López Gatell.

En respuesta a todos aquellos que critican las predicciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el funcionario público mencionó que esas personas tienen "una memoria parcial", ya que las condiciones para evitar que tantos mexicanos y mexicanas hubieran sucumbido ante los efectos del virus no se dieron en tiempo y forma.

“Cuáles son esas condiciones: que se respetan las medidas de seguridad sanitaria, que se mantienen los confinamientos, que las empresas que no tendrían que abrir, no abren; que los espacios públicos que no tendrían que abrir, no abren; que las personas se quedan en casa y no ocurrió, evidentemente no ocurrió", puntualizó López-Gatell.

Por último, hizo un llamado a sus críticos para que no "perdieran de vista la realidad", poniendo en practica un "pensamiento lógico", el cual les permitiría tener una visión más acorde a la lamentable situación por la que pasa México.

Cifras del Covid-19 en México hoy viernes 20 de noviembre de 2020

El día de hoy por la tarde se informó que se han registrado, hasta la fecha 1 millón 25 mil 969 contagios por Covid-19, mientras que hasta el momento suman 100 mil 823 muertos. Por su parte, se han logrado recuperar 770 mil 728 personas.

El día de hoy también se informó que, por primera vez desde que dio inicio esta pesadilla provocada por el Covid-19, dos estado de la República se encuentran en color verde: Chiapas y Campeche. Por el contrario, en total contraste con estos dos estados sureños, Durango y Chihuahua son las dos entidades que permanecen en rojo, color de máxima alerta, de acuerdo al semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud.