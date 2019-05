DIU de cobre: cómo funciona el anticonceptivo femenino

México.- El dispositivo intrauterino (DIU) es un pequeño aparato que se coloca dentro de la matriz femenina mediante un tubo especial diseñado para ello. Está elaborado de plástico flexible, tiene una rama vertical y una horizontal a manera de T. La rama vertical está rodeada de un alambre de cobre, que impide el paso de espermatozoides.

Se trata de un método anticonceptivo seguro y eficaz que sirve para evitar temporalmente un embarazo, la efectividad anticonceptiva es mayor al 98% y puede actuar por 10 años.

De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, el DIU puede aplicarse durante la menstruación o en cualquier momento, si existe la seguridad de no estar embarazada, como puede ser: después del parto, durante una cesárea o después de un aborto (siempre y cuando no haya evidencia de infección).

Cómo funciona:

Su acción anticonceptiva de cobre se encuentra limitada a la cavidad uterina

La función del dispositivo intrauterino de cobre es impedir el encuentro del óvulo y el espermatozoide

Reduce la posibilidad de que el espermatozoide fertilice al óvulo

El DIU es un método anticonceptivo que no produce cáncer, no se encarna en la matriz y no causa infecciones vaginales. Beneficios y ventajas: