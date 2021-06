¿Deben las personas vacunadas contra Covid-19 aplicarse test contra el virus?

Cada día crece más la cantidad de personas vacunadas en el mundo contra la enfermedad Covid-19, una realidad que apenas unos meses atrás parecía lejana. En México, por ejemplo se rebasó el día de ayer la cantidad de un millón de personas vacunadas en 24 horas contra la enfermedad.

Ante el crecimiento en los índices de vacunación, muchos ya vacunados se preguntan sin quienes han recibido sus dosis de la vacuna se denne someter a pruebas para la detección de la enfermedad Covid-19.

Esta pregunta ha sido respondido por especialistas de la agencia AP, quienes dicen que las personas vacunadas no necesariamente deben someterse a pruebas rutinarias para la detección contra la Covid-19, pero que existen algunas excepciones.

Las recomendaciones emitidas por los Centros para el Control y Prevención de los Estados Unidos (CDC) indican que las personas totalmente vacunadas ya no deberán someterse a una prueba diagnóstica o cuarentena, al menos que se tenga la certeza de que se ha tenido contacto con una persona enferma.

También se deberá aplicar una prueba la persona ya vacunada que desarrolle síntomas como fiebre, tos y fatiga. Los CDC indican que las personas vacunadas tienen un riesgo sumamente bajo de desarrollar una forma grave de Covid-19 y en caso de que lleguen a contagiarse es menos posible que propaguen el virus y los síntomas serían también leves.

Los CDC indican que estas excepciones en los test se darían para quienes viven en refugios para personas sin hogar o prisiones debido al alto riesgo de rebrotes.

Los médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud sí deberían someterse a pruebas de detección, indican.

De acuerdo a Rebecca Wurtz, de la Universidad de Minnesota, mientras ocurre la reactivación y el avance de la enfermedad, muchas infecciones podrían causar síntomas similares a los de la Covid-19 como los resfriados comunes para los que no se aplican pruebas rutinarias, dijo que en este caso, quienes presentan estos síntomas únicamente deben quedarse en casa, no asistir al trabajo y lavarse las manos, pero no sería necesario hacerse una prueba.