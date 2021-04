¿Debes deshacerte de tu ropa interior cada seis meses?

Un tik tok que se ha hecho viral recientemente indica que la ropa interior debería desecharse cada seis meses, pero ¿es esta regla correcta? ¿Realmente debes tirar tu ropa interior con esta periodicidad?

De acuerdo a diversos obstetras estadounidenses la respuesta es no, no existe una regla que indique que cada seis meses debes renovar tu guardarropa de prendas interiores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer mas: Secuelas de Covid-19 pueden matar incluso meses después de la recuperación

Entonces, si no es cada seis meses ¿Cuál es la periodicidad para reemplazar la ropa interior? De acuerdo a Mary Jane Minkin, profesora clínica de obstetricia y ginecología y ciencias reproductivas en la Facultad de Medicina de Yale, aunque no existe una guía oficial para la renovación de la ropa interior, mientras esté limpia no debería causar mayores problemas.

Indica que cada persona puede decidir cuando es tiempo de cambiar la ropa interior y renovarla. Agrega que para asegurarse que la ropa interior se encuentra limpia y libre de materia fecal, se debe pasar por al menos un ciclo de lavado con agua caliente, esto debería bastar para eliminar cualquier bacteria resistente.

La ropa interior está "limpia", incluso si después de pasar por un clico de lavado con agua caliente sigue teniendo una mancha visible.

Sin embargo, aclara que si se está luchando contra alguna infección por hongos se debe buscar usar ropa de algodón, que es más transpirable pero incluso esta ropa seguirá siendo útil luego de una lavada a profundidad y posteriormente se puede usar con normalidad hasta que se deshaga o deforme y ya no ofrezca soporte.

Leer mas: Estados Unidos podría dejar el uso de las mascarillas al aire libre muy pronto

En conclusión, los expertos indican que no existe una razón para cambiar toda la ropa interior cada seis meses.