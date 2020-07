Deficiencia de vitamina D podría hacernos más susceptibles a Covid-19

México.- La deficiencia de vitamina D (cuando el nivel de esta vitamina es demasiado bajo en el cuerpo) puede ocasionar que tus huesos se vuelvan delgados, quebradizos o deformes y recientes investigaciones indican que esta deficiencia dejaría al sistema inmune más expuesto al contagio de coronavirus.

De acuerdo a un estudio publicado por Journal of the Endocrine Society, en que se explica que el coronavirus podría producir nuevos casos de diabetes y empeorar las ya existentes. El coronavirus, que causa la Covid-19, utiliza al receptor ACE2, una proteína presente en muchos tegidos, esto permite que el virus entre a las células endocrinas y cause la enferemdad.

Durante la epidemia del SARS en el 2003, se encontró que muchas personas desarrollaron el síndrome posviral con fatiga, esto derivado de una insuficiencia suprarrenal en la que dichas glándulas no producían el suficiente cortisol y como resultado se mostraba un daño considerable en el sistema punitario. En la pandemia del 2003, los pacientes bajo esta condición se recuperaron en un año.

El estudio indica que los pacientes con infectados con el nuevo coronavirus se producirían nuevos casos de diabetes y se empeorarían los ya existentes. El estudio indica que el nuevo coronavirus interrumpe la producción de insulina y causa una alza en los niveles de glucosa de algunos pacientes, esta alza de glucosa se ha observado en pacientes que tienen deficiencia de vitamina D.

