Demos por hecho que Ómicron va a llegar a México y el cierre de fronteras no puede detenerlo: Hugo López-Gatell

México.- Demos por hecho que Ómicron llegará a México y que el cierre de fronteras no sirve para detenerlo, dio a entender Hugo López-Gatell al hablar públicamente sobre la nueva variante de Covid-19 que ha comenzado a propagarse en el mundo.

Hugo López-Gatell es el subsecretario de Salud de México y doctor en epidemiología, ha sido el funcionario encargado de manejar la pandemia de Covid-19 en el país, y en la conferencia Mañanera del 30 de noviembre finalmente habló sobre la variante Ómicron.

Previo a señalar que se debía dar por hecho que Ómicron llegará a México, indicó que esta es una variante más del Covid-19, que aún no ha sido lo suficientemente estudiada, sin embargo, podría causar severos daños, como cualquier otra variante del coronavirus, a personas que no han sido vacunadas.

“No ha demostrado ser ni más virulenta, ni necesariamente más transmisible, no puede causar, de momento no se ha identificado que cause una enfermedad más grave, la efectividad de las vacunas sigue siendo vigente”, precisó Hugo López-Gatell sobre Ómicron.

Además, en un claro y directo llamado a los medios de comunicación, el subsecretario de Salud de México solicitó que no se distorsionara la información acerca de la variante Ómicron e informar con claridad lo que significa la existencia de una nueva variante de Covid-19.

“Medidas como cancelaciones de viajes, que son selectivas o cierres de fronteras que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos no tiene ningún sustento científico, son medidas efectistas, que desde luego pudieran en algunos casos a unas personas reducirles la ansiedad, pero no son medidas que van a detener la propagación de esta ni ninguna otra variante, como fue en el caso de Delta”, detalló Hugo López-Gatell sobre el cierre de fronteras que ya realizan algunos países.

Tras ello, garantizó que Ómicron tendrá un impacto global y se debe dar por hecho que llegará a México, un país donde al 29 de noviembre del 2021, se habían vacunado contra el Covid-19 a 76 millones 845 mil 255 personas (solo el 85% de esa cifra tiene el esquema completo de vacuna) de los 126 millones 014 mil 024 habitantes del país, según Inegi 2020.

“Podemos prácticamente garantizar que Ómicron terminará siendo una de las variables, de las variantes de Covid-19 predominantes en el mundo, desde luego puede incluir a México, démoslo por hecho igual que llegará a los demás países del orbe”, declaró Hugo López-Gatell, sin precisar cuándo pudiera estar llegando esta variante de Covid-19 al país.