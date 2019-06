Depresión en México presente en 15 de cada 100 personas

En México la depresión no es una enfermedad que ee diagnostique con frecuencia, pero no es por que no exista, sino porque muchas personas la padecen sin saberlo.

Esta enfermedad mental puede acarrear otras complicaciones más graves, incluso puede hacer que quien la padezca atente contra su vida.

En México por cada dos mujeres con depresión, un hombre la padece; muchos de ellos porque sufrieron abusos en su infancia.