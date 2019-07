Depresión sonriente; ¿qué es?

México.- La depresión muchas veces se asocia a la imagen de personas tristes, sin embargo, existe la depresión sonriente que es cuando una persona padece de depresión en su interior pero siempre muestra una sonrisa y feliz en el exterior, muchas veces con la intensión de que los demás no estorben en sus decididos propósitos suicidas, indica Revistas Bolivianas en un artículo publicado por Scielo.

En otro artículo publicado por The Conversation, se indica que si bien los psicólogos no utilizan este término sino el de "depresión atípica", se aclara que las personas con depresión sonriente no tienen motivos aparentes para estar deprimidos, tienen trabajo, un apartamento e incluso pareja e hijos y al saludarlos siempre son atentos y con conversaciones placenteras, pero en el interior, sin embargo, se sienten desesperanzados y abatidos, a veces incluso teniendo pensamientos acerca de terminar con todo.

Entre los síntomas de este tipo de padecimiento mental se encuentran el comer en exceso, sensación de pesadez en brazos y piernas, ser herido con facilidad con críticas o el rechazo. Son más propensas a sentir depresión por la noche y tienen necesidad de dormir más de lo normal. Clínica Mayo agrega los siguientes síntomas:

Estos pueden variar de acuerdo al paciente:

Depresión que surge de forma temporal en respuesta a buenas noticias o eventos positivos

Aumento del apetito o del peso

Dormir en exceso y aún así sentirse cansado durante el día

Sensación de pesadez en brazos o piernas que dura una hora o más al día

Sensibilidad al rechazo o a las críticas, lo cual afecta las relaciones, la vida social o el trabajo

De acuerdo a la revista Nature una de cada 10 personas está deprimida, de estas entre el 15 y 40 por ciento presenta depresión atípica o depresión sonriente que comienza en edades tempranas y suele durar mucho tiempo.

Este tipo de depresión, como las otras debe ser tratada por un médico especialista y de manera oportuna pues muchos de quienes la padecen pueden atentar contra su vida.

Prevención

Si bien no hay una forma segura de prevenir la depresión atípica, estas estrategias pueden ayudar.