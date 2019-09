Derretir la grasa: ejercicios cardiovasculares para lograrlo

México.- Si buscar perder peso de manera efectiva, lo que debes hacer es ejercicio cardiovascular, este tipo de ejercicio ayuda a gastar calorías y por lo tanto a derretir la grasa de manera eficiente, estos ejercicios funcionan a la perfección si llevas una dieta balanceada.

Los siguientes ejercicios se realizan en poco tiempo y están pensandos para quienes no pueden dedicarle las horas necesarias para el gimansio y algunos se pueden realizar en casa.

Ten encuenta que estos ejercicios son intensos, lo mejor es que si apenas te has decicido a comenzar con una rutina luego de mucho tiempo sedentario, lo hagas de manera paulatina y tomando los descansos que requieras.

Debes tener en cuenta que para bajar de peso con estos ejercicios debes crear un déficit calórico, es decir gastar más calorías de las que consumes, para ello debes seguir una dieta balanceada.

Dependiendo de la cantidad de grasa que quieras eliminar será el tiempo en que debas mantener un déficit calórico, para conocer las calorías requeridas diariamente es necesario que un especialista te oriente.

Los ejercicios son los siguientes:

Jumping jack.

Hip thrust.

Jump in.

Run in place.

Contralateral.

Butt kick.

Kick out.

Push up plank.

Toe touch shuffle.

Walk out.

Side to side.

Split squat.

Mountain climber.

Ski slam.

Knee drive.

Squat jump.

Lateral shuffle.

Long jump.

Burpee.

Tuck jump.

Estos ejercicios se deben realizar de acuerdo a tus posibilidades físicas, puedes elegir unos siete de la lista y comenzar con 3 a cinco rondas con un número determinado de repeticiones por rondas por 20 o 30 segundos con descansos entre cada uno de ellos.

Los ejercicios anteriores se muestran en el siguiente video del Instagram de Jordan Yeoh.