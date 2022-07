Desconexión laboral: conoce qué es y cuál es su importancia

Se entiende como desconexión laboral al descanso de las actividades laborales por parte de un trabajador. Si bien dar la definición de la desconexión laboral puede parecer que se está hablando de algo obvio y que no es especialmente relevante, en los últimos años se ha vuelto importante porque se han registrado varios casos de burnout o síndrome de agotamiento laboral, debido en parte a la imposibilidad de descanso real para los trabajadores.

En términos sencillos, la desconexión laboral sería el derecho de los trabajadores a no estar en contacto o al pendiente de actividades laborales, así como a la no obligación o responsabilidad de responder en el caso de que fueran contactados por sus empleadores. Asimismo, incluiría el derecho a no recibir mensajes de trabajo fuera del horario laboral.

La razón de que ahora se comience a hablar sobre desconexión laboral e incluso se regule en algunos países, como México, se explica porque a partir de las nuevas tecnologías de información, se ha vuelto más difícil hacer en verdad una ruptura entre el tiempo que se le dedica al trabajo y el tiempo de ocio personal.

¿Cómo es esto? A partir de los medios de comunicación a los que se tiene acceso, como las aplicaciones de mensajería instantánea, o el correo electrónico, al igual que el casi generalizado uso de teléfonos inteligentes, provocan que siempre haya “pendientes” laborales, un mensaje o un correo que llegan en horarios que no son de trabajo, pero que el trabajador se ve en la obligación de responder por la comunicación inmediata que hay en la actualidad.

Aunque tiempo atrás se subrayaban las ventajas de esta situación, cada vez más expertos en salud mental han señalado que la no desconexión laboral conlleva una serie de desventajas que pueden derivar en problemas más grandes.

Es muy importante que los trabajadores tengan tiempo real de reposo, en el cual puedan olvidarse de sus labores profesionales y se dediquen a actividades recreativas que disfruten, ya que de esta forma el cerebro y el cuerpo descansan, situación que contribuye a fomentar la creatividad y la productividad.

Tener un horario establecido, tanto de trabajo como de reposo, y respetar cada uno de ellos, es fundamental. La desconexión laboral regulada busca que este derecho sea respetado y puesto en práctica, para así prevenir los casos de burnout y otros problemas de salud mental.