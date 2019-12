Descubren anticonvulsivos igualmente efectivos para tratar epilepsia

México.- Un nuevo estudio publicado por la revista médica New England Journal of Medicine ha encontrado que el levetiracetam, la fosfenitoína y el valproato son efectivos para tratar la epilepsia, enfermedad que puede provocar daños cerebrales severos o la muerte si no se trata a tiempo. El estado epiléptico se caracteriza por convulsiones individuales o convulsiones múltiples en serie que duran más de cinco minutos y ocasionan pérdida de conciencia.

Estos fármacos anticolvulsivos para su tratamiento dan una nueva esperanza para los pacientes con esta enfermedad. Actualmente este tipo de fármacos son utilizados en las salas de hospitales para el tratamiento de pacientes en estado epiléptico refractario.

Robin Conwit, autor del estudio, afirmó que los médicos pueden confiar en que el tratamiento particular que eligen para sus pacientes con estado epiléptico es seguro y efectivo, y puede ayudarlos a evitar la necesidad de intubarlos y permanecer en la unidad de cuidados intensivos.

Los medicamentos fueron probados en un estudio en el que participaron 380 pacientes entre niños y adultos a los que se les aplicó al azar los medicamentos levetiracetam, fosfenitoína o valproato al llegar a las salas de hospital cuando experimentaban una convulsión.

Los científicos trataban de determinar cuál de los medicamentos anticonvulsivos era más efectivo para detenerlas y mejorar el nivel de respuesta del paciente dentro de los 60 minutos posteriores a la administración del tratamiento.

El resultado mostró que los pacientes reaccionaron bien y las convulsiones se detuvieron en aproximadamente la mitad de los participantes del estudio.