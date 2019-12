Descubren cómo acabar con las convulsiones epilépticas

Estados Unidos.- Un grupo de neurocientíficos ha encontrado una forma de detener las convulsiones de las crisis epilépticas de acuerdo a un estudio publicado en la revista en línea Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), este método ha sido probado en animales. El estudio fue realizado por la Universidad de Georgetown.

La investigación indica que si bien las convulsiones tienen inicio en diferentes áreas del cerebro, todas pueden controlarse atacando un conjunto pequeño de neuronas en el cerebro o sus axones neuronales similares a zarcillos.

Los investigadores dicen que concentrarse en neuronas específicas sugiere que el tratamiento para la epilepsia puede mejorarse. Por ejemplo, la estimulación cerebral profunda que se usa hoy en día podría enfocarse minuciosamente en el cuerpo celular de estas neuronas o en las áreas que tocan sus axones, según el tipo de ataque, dice el investigador principal del estudio, Patrick A. Forcelli, PhD, un asistente profesor de neurociencia y farmacología y fisiología en Georgetown.

v"Hemos encontrado un punto de estrangulamiento importante en los circuitos de epilepsia en cerebros de ratas que creemos que puede aprovecharse para interrumpir la aparición de convulsiones o detener su propagación dentro del cerebro", dice. "La terapia basada en circuitos para personas ayudará a compensar los efectos secundarios conocidos que vienen con la terapia con medicamentos y otras técnicas".

Según los CDC, en los EE. UU., Alrededor de 3 millones de adultos y casi 500,000 niños tienen epilepsia, lo que hace que la incidencia sea del 1% de la población, y el cuarto trastorno cerebral más común. (La epilepsia se diagnostica cuando una persona ha tenido más de una convulsión).

Pudieron detener estas convulsiones colocando canales iónicos sensibles a la luz en las neuronas del SNpr; Cuando se exponen a la luz, las neuronas pueden activarse o desactivarse. Descubrieron que las convulsiones podrían desactivarse ya sea silenciando la actividad de los cuerpos celulares SNpr o, en algunos casos, las áreas a las que se proyectan estas neuronas.

“No podemos dirigir la terapia si no sabemos cómo funcionan los circuitos. Descubrir que silenciar un área en la que un SNpr proyecta puede desactivar ataques específicos sugiere una terapia mucho más específica. Por ejemplo, la estimulación cerebral profunda podría estar dirigida a esa área ”, dice Forcelli.

"Estos hallazgos aclaran una pregunta de larga data en el campo: el papel que desempeñan estas vías neuronales SNpr individuales en el control de las convulsiones", dice.