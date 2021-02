Despejan dudas sobre vacuna rusa Sputnik V

México.- La vacuna Sputnik V ha sido duramente criticada por la comunidad científica mundial, en primer lugar por la prisa "indecorosa" que han tenido las distintas etapas de su desarrollo, la falta de detalles en los informes, y por la falta de transparencia por parte del Gobierno ruso para revelar datos significativos sobre la misma, detalló en un artículo editorial la revista científica The Lancet. Sin embargo, se acaba de transparentar la información que prueba su eficacia y seguridad.

El activo elaborado por los laboratorios rusos del Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, con sede en Moscú, tampoco se ha salvado del escrutinio de los académicos e investigadores en México, en este caso debido a que las autoridades sanitarias del país tampoco dieron grandes detalles sobre las cualidades de la Sputnik V al haber sido aprobado su uso de emergencia y la posterior compra por la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Salud (SSA) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Si bien la Secretaría de Gobernación en días recientes informaba que la vacuna rusa era aceptada por Cofepris con uso de emergencia y que se contaba con "el expediente completo sobre este biológico", en realidad no daban más que justificantes de su adquisición.

En entrevista para Debate, Gilberto Castañeda Hernández, investigador y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, detalló que si bien la vacuna ha demostrado ser segura y eficaz, la administración actual en México en materia de salud aún tiene que velar por hacer llegar información clara, precisa y en tiempo a todos los mexicanos sobre esta vacuna y las que vengan.

Ensayo Fase III de Vacuna Sputnik V.

El estudio es detallado

Actualmente, tras la publicación de los resultados en la revista The Lancet, el pasado 2 de febrero, el desarrollo ruso Gam-COVID-Vac, pese a todas sus polémicas desatadas durante sus desarrollo, dejó muy en claro su seguridad y eficacia. El reporte cuenta con los pormenores, "se describen muy bien los grupos de edad, puestos por décadas", comentó Gilberto Castañeda.

Esto sería parte de la descripción de las subpoblaciones en el estudio, y es importante que se den detalles como estos para considerar estos resultados como fiables: "Sabemos, por ejemplo, que las personas de más de 65 reaccionan de manera diferente que las personas de 18", ejemplificó. Sin embargo, de acuerdo con el investigador, los resultados resultan favorables.

Leer más: Sinovac tramita aprobación ante Cofepris de Coronavc, su vacuna contra Covid-19

The Lancet publicó un comentario por parte de dos investigadores independientes al desarrollo vacunal, pero adscritos a la revista, donde también aseguraban los buenos resultados de la Sputnik V: "El informe intermedio de los datos de la fase 3, ahora presentados, incluye resultados para más de 20 mil participantes, el 75 por ciento de los cuales fueron asignados para recibir la vacuna y el seguimiento de eventos e infección. Con un poder de estudio planificado del 85 por ciento, los reclutados tenían 18 años o más; aproximadamente un 60 por ciento eran hombres, y casi todos eran blancos", declaraban Polly Roy y Ian Jones.

Secretismo generaba incertidumbre

En opinión de Castañeda Hernández, el común denominador que había tenido la vacuna Sputnik V, también denominada como Gam-COVID-Vac, y por lo cual se ganó la desconfianza de muchos científicos en México y en el mundo, eran las duda sobre la veracidad de sus pruebas y sus ensayos clínicos debido al secretismo con que se había manejado la información.

Lo esperado por el gremio científico es tener a la mano datos duros y detallados, resultados para juzgar y comparar, pero que también se tengan datos que la gente pueda conocer y entender, para decidir si se pone o no una vacuna.

Sin datos, no había una justificación real para que el Gobierno mexicano adquiriera el insumo vacunal. "No sabíamos qué estábamos adquiriendo para México, qué estábamos comprando", declaró, pues no existía una investigación que diera a conocer qué reacciones positivas o negativas tenía esta vacuna.

Seguridad en estudios previos

En la publicación hecha por Jones y Roy, denominada como "El candidato a vacuna Sputnik V parece seguro y eficaz", explican que, pese al poco avance declarado anteriormente por los laboratorios Gamaleya, en los datos mostrados en la fase un medio, que se publicaron en septiembre del 2020, ya había una eficacia y seguridad prometedoras.

La nota de The Lancet destaca que los receptores de la vacuna desarrollaron fuertes respuestas de anticuerpos a la proteína de superficie de forma espicular (proteína S) del coronavirus, e incluían anticuerpos neutralizantes, la proporción de inmunoglobulina total en el suero humano que inhibe la unión del virus a su receptor en las células, impidiendo así su posterior replicación.

Leer más: ¿Hasta cuándo? México tendrá cero contagios de Covid-19 hasta octubre de 2022: UAM

Según Ian y Polly, después de la etapa uno, se tuvo evidencia de respuesta inmune con células T (los linfocitos que participan en la generación de memoria), por lo que dicha respuesta inmunológica no debería desvanecerse rápido. Estos primeros estudios ya demostraban la protección y la seguridad; sin embargo, para Gilberto Castañeda, hacía falta que se dieran avances públicos de la fase tres, etapa en que se analiza cómo responde toda una población a la vacuna.

El ensayo en fase III

Para Castañeda Hernández, es muy positivo que se tengan ya los resultados de la tercera etapa clínica, porque se aplica la vacuna a miles de individuos, una población muy representativa, "en la que se observa que después de la aplicación las personas hagan su vida normal, de tal forma que los resultados sirvan para predecir qué es lo que va a pasar cuando la vacuna sea aplicada a la población en general", dijo.

En el caso de la Sputnik V, el grupo experimental del primer ensayo publicado en fase III constó de más de 20 mil personas, población que se dividió en dos: a una parte se le aplico la vacuna, y a otra un placebo, una sustancia que no ejerce acción terapéutica, de manera que al hacer su vida normal, en las personas con la vacuna se esperaría que se manifiesten anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y se presente mucho menos la enfermedad a lo largo del tiempo.

Según los resultados publicados en el artículo "Seguridad y eficacia de una vacuna Covid-19 prime-boost heteróloga basada en vectores rAd26 y rAd5: un análisis intermedio de un ensayo de fase 3 controlado aleatorio en Rusia", Denis Y.

Logunov y sus colaboradores concluyen que los resultados para la etapa inicial de fase III reflejaron éxito.

Mediante un gráfico resuelto en el tiempo, en el cual se observaba el grupo placebo y el grupo vacunado, se demostró que la inmunidad necesaria para prevenir la enfermedad surgía alrededor de los 18 días después de aplicar la primera dosis.

La eficacia de la vacuna se basó en el número de confirmados con Covid-19 a partir del día 21 después de la primera dosis de vacuna, obteniendo como resultado un 91.6 por ciento de eficacia; es decir, al menos 91 de cada 100 persona mostraron inmunidad.

La protección resultó eficaz para todos los grupos de edad, incluidos los mayores de 60 años. Durante el estudio se detectó anecdóticamente que las personas vacunadas con la primera dosis que llegaban a infectarse veían disminuida la gravedad de la enfermedad conforme la inmunidad se desarrollaba en ellos.

Logunov y sus colaboradores dicen que esto es muy alentador para las estrategias actuales de vacunación, pues se podrían ahorrar dosis.

El estudio, por su puesto, detectó eventos adversos, aunque en su mayoría no fueron graves. Los considerados graves fueron un total de 68: 45 del grupo que recibió la vacuna y otros 23 del grupo con placebo; sin embargo, los eventos no se ligaron con la vacuna.

El estudio describe además la presencia de sujetos con comorbilidad, particularmente identificada con diabetes, obesidad, hipertensión y cardiopatía isquémica.

Se sabe que este grupo susceptible a la Covid-19 representó aproximadamente una cuarta parte de los que entraron a la prueba. Se registraron un total de cuatro muertes, se produjeron tres de ellas en el grupo de la vacuna y una en el grupo placebo, tres de los fallecimientos correspondieron lamentablemente a personas con comorbilidades, ninguna de las muertes fue asociada a la aplicación de la Gam-COVID-Vac, de acuerdo con Logunov.

Cofepris debe informar claramente

Gilberto Castañeda, quien es además investigador titular y coordinador académico del Departamento de Farmacología en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, considera que el hecho de que la vacuna rusa muestre una alta eficacia es una buena noticia para los mexicanos; sin embargo, no es buen augurio para la sociedad que a estas alturas no se tenga suficiente transparencia y claridad, desde SSA y Cofepris, para detallar el tipo de producto que se adquiere, pues lo más seguro es que las autoridades encargadas de prevenir riesgos sanitarios en el país hayan visto resultados de la Sputnik V, pero quizá hayan firmado algún convenio para guardar dichos datos debido a la confidencialidad que los rusos pidieran previo a la publicación de los resultados.

Para el académico, lo anterior no es justificación: "Nos hubieran dicho tranquilamente ´los datos se van a publicar en la revista Lancet en la semana siguiente´, por ejemplo", pero no aclararon las cosas, y en cambio Gilberto Castañeda tuvo una respuesta prepotente de parte la autoridad, "sobre todo del secretario de Hacienda, diciendo enojado que no se iban a comprar vacunas de segunda", criticando el hecho de que no se diga a los mexicanos las cosas como son y en otro tono.

"Se pide una transparencia para todos", mencionó, tal y como la hace la Administración de Medicamentos y Alimentos en Estados unidos (FDA) o la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que señalan qué es lo que llevó a la aprobación de la vacuna, y lo mismo aplicaría para todos los medicamentos e insumos para la salud que tienen que ser autorizados por la autoridad sanitaria.

Esto es importante, ya que, según Castañeda, la población tiene muchas dudas, la gente por lo general no va y revisa publicaciones científicas, y dio a entender que son datos que también deben estar a la mano de la población médica en México, ya que es la que resuelve dudas a sus pacientes y en general informa si una vacuna o medicamento es útil o benéfico pata las personas: "¿Cómo responderá un médico si una vacuna es adecuada para una persona, si no se tienen los datos?", finalizó.

El Dato

El ensayo

La fase III de investigación clínica para la vacuna Sputnik V se llevó a cabo entre el 7 de septiembre y el 24 de noviembre del 2020. 21 mil 977 adultos fueron asignados al azar al grupo de la vacuna (con 16 mil 501 individuos) o al grupo placebo (con 5476 personas). 19 866 personas recibieron las dos dosis de vacuna o placebo y se incluyeron en el análisis de resultado primario (sputnikvaccine.com).

Autorizan

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México (Cofepris) aprobó el 2 de febrero el uso de emergencia de Sputnik V, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya de Moscú (Segob, 2021).

24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V se esperan en México para inmunizar a 12 millones de mexicanos (Segob, 2021).