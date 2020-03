Día Mundial de la Obesidad: La enfermedad grave resta una década de vida

México.- El 4 de marzo se ha tomado como fecha para homologar el Día Mundial de la Obesidad, la obesidad es una enfermedad que afecta a millones de personas alrededor del mundo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), tan sólo en el 2016 más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos.

De acuerdo a la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), las personas que viven con obesidad grave viven una media de diez años menos que la población sana.

Esto es debido a que la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades como diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y algunos tipos de cáncer (principalmente de mama, colon, útero, cabeza y cuello, y próstata), posicionándose como la quinta causa de mortalidad en todo el mundo.

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, La prevalencia a nivel mundial de la combinación de sobrepeso y obesidad aumentó 27.5% en adultos y 47.1% en niños entre 1980 y 2013.

En algunos ámbitos, la obesidad infantil no es reconocida todavía como un problema de salud pública, ya que es una compleja situación multifactorial que aumenta el riesgo de los niños de padecer efectos psicológicos, complicaciones gastrointestinales, enfermedades cardiovasculares y diabetes, así como comorbilidades de estas dos enfermedades crónicas no transmisibles.

Anteriormente el día de la obesidad en México se realizaba el 12 de noviembre, sin embargo, en una iniciativa por englobar esfuerzos para combatir la obesidad hacer el 4 de marzo el dia mundial de la obesidad fue propuesto por rganizaciones internacionales como World Obesity Federation, European Association for the Study of Obesity, The Obesity Society, entre otras.