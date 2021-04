Día Mundial de la Salud 2021: 5 cosas que debes eliminar para tomar el camino hacia la buena salud

Cada 7 de abril se conmemora en diversos países el Día Mundial de la Salud. Esta es la segunda vez que se celebra en pandemia por Covid-19 por ello es aún más importante ahondar en acciones que la dañan y que debes dejar de hacer para ayudar a conservar mejor el buen estado de salud.

El Día Mundial de la Salud no se celebra únicamente para indicar la importancia de la salud físíca sino que también en la emocional. Para mantenerse saludable en todos los ámbitos es indispensable que las personas se centren en cuatro pilares importantes: nutrición, actividad física, buen sueño y salud emocional.

Si se le pone la atención adecuada a cada uno de estos pilares, se puede tener buena salud y en algunos casos revertir algunas enfermedades.

Estas son las cinco lecciones que se deben abandonar para una adecuada salud:

Comer cuando no tienes hambre. Muchas veces se toman algunos bocadillos sin que se tenga hambre pero nunca se toman en cuenta las consecuencias que esto puede traer a la salud. Si se come cuando no se tiene hambre se pueden dañar las señales de satisfacción que se envía del estómago al cerebro y esto puede hacer que cada vez se requiera de más comida, lo que puede acarrear problemas en el futuro de diabetes, enfermedades crónicas.

Falta de ejercicio. Las personas suelen volverse sedentarias a menudo ya sea por el trabajo o por "flojera" pero pasar mucho tiempo sin actividad física aumenta el riesgo de desarrollar diabetes.

Gastar de más. Cuando se realizan gastos excesivos las deudas aumentan, esto hace que se pueda tener problemas de sueño y estrés, este causa inflamación en el cuerpo y aumentan las emociones negativas, lo que es malo para la salud mental.

Comida rápida en exceso. La comida rápida se puede consumir de vez en cuando, pero hacerlo a menudo aumenta el riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares, puede comenzar a dejar la comida chatarra poco a poco por ejemplo reemplazar el refresco por agua y al final las papas fritas por ensaladas.

Estrés. El estrés es muy común en la mayoría de los adultos, esto hace que la presión arterial suba y los niveles de azúcar también, además puede conllevar a la depresión y mermar el funcionamiento del sistema inmunológico.

Si se siguen estas acciones día a día se puede llegar a tener una adecuada salud en todos los aspecto.