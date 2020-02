Día Mundial del Condón ¿cuántos se venden en México?

México.- El 13 de febrero es el día mundial del condón, fecha elegida tomando en cuenta que el 14 es el día del amor y la amistad. La fecha fue elegida debido a que muchas parejas se preparan para un encuentro íntimo y en ello el uso del condón es fundamental.

De acuerdo a la IHS Global Insights, en México se venden en promedio 150 millones de condones al año, un consumo per cápita de 4.5 condones durante 2019.

De acuerdo a la Asociación Nacional de Farmacias de México (ANAFARMEX) durante el 13 y 14 de febrero aumentan significativamente las ventas condones entre un 15 y 30 por ciento. Entre las ciudades en donde se consumen más condones se encuentran Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El día del condón se celebra desde el 2012 y fue elegida por la Fundación para el Cuidado del Sida esta fecha se conmemora en 31 países, entre ellos, México.

Festejan el día mundial del condón.

Por qué es importante el condón

De acuerdo al Programa Nacional de Juventud (Projuventud) 2013-2018, en materia de salud sexual y reproductiva, siete de cada 10 jóvenes que tienen relaciones sexuales por primera vez se encuentran entre los 15 y 19 años y más de la mitad (55.6%) reportó utilizar algún método anticonceptivo durante su primera relación sexual, siendo el condón el principal empleado.

Por otra parte, según este documento, explorando las razones que exponen para no utilizar métodos anticonceptivos actualmente, 65.1% menciona no hacerlo por una cuestión de preferencia (no les gusta usarlo a ellos o a sus parejas).Mientras que durante su primera relación sexual, la mayoría mencionó que no esperaban tener relaciones sexuales (46.3%).