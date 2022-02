Día Mundial del Trasplante: ¿cómo ser donador de órganos en México?

Registrarse como donador voluntario de órganos no tiene ningún costo, al igual recibir un trasplante, y el registro no puede ser revocado por ningún tercero. Por el contrario, también es posible manifestar la negativa a donar órganos o tejidos llenando otro formato proporcionado por el Cenatra.

Pese a la información disponible, hoy en día persisten muchas creencias que impiden a las personas convertirse en donadores de órganos. Sin embargo, hay que aclarar que ser donante no supone ningún riesgo , sino que puede ayudar a salvar a otros.

