Día mundial de la tuberculosis 2021: ¿Qué es la tuberculosis latente?

Cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis, una fecha que se utiliza para conciencia sobre las consecuencias sociales, económicas y para la salud que representa esta enfermedad, indica la Organización Mundial de la Salud.

La tuberculosis es una infección respiratoria pulmonar causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, se estima que mata casi 4 mil personas cada día en todo el mundo a pesar de ser una infección curable.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer mas: Creía que era tuberculosis y le hallan condón en el pulmón

Se estima que la bacteria causante de la tuberculosis se encuentra en al menos un cuarto de la población mundial en estado latente; es decir que puede volverse activa cuando se agudizan otros factores.

De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, las bacterias causantes de la tuberculosis pueden encontrarse en el cuerpo humano sin causar la enfermedad.

Las personas con tuberculosis latente no presentan síntoma alguno, no se sienten mal de salud y no pueden transmitir las bacterias de tuberculosis a otras personas.

Generalmente las personas con tuberculosis latente únicamente pueden ser detectadas por medio de una prueba de reacción cutánea de la tuberculina o un examen de sangre.

Estas personas pueden desarrollar la enfermedad si no reciben un tratamiento para curar la infección latente de tuberculosis.

Las personas con un sistema inmunológico débil que tienen tuberculosis latente pueden desarrollar la infección. La debilidad en el sistema inmunológico, aunado a la pobreza y desnutrición pueden volver activas a las bacterias que permanecen en latencia.

Leer mas: Exceso en suplementos de calcio pone en riesgo al corazón; Johns Hopkins

En las personas con el sistema inmunitario débil, especialmente las que tienen la infección por el VIH, el riesgo de presentar enfermedad de tuberculosis es mucho más alto que para las personas con el sistema inmunitario normal.