Día mundial del asma: recomendaciones para asmáticos en pandemia Covid-19

El primer martes del mes de mayo se conmemora el Día Mundial del Asma una enfermedad que afecta las vías respiratorias de manera severa y que requiere de un tratamiento inmediato y adecuado.

Durante la pandemia de Covid-19 en el mundo se ha dicho mucho sobre las enfermedades ya existentes que pueden agravar el cuadro de coronavirus y aunque el asma no figura entre ellas, esto no quiere decir que las personas asmáticas no deban tomar ciertas precauciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer mas: ¿Cómo funcionará la pastilla de Pfizer para combatir la Covid-19 en una sola toma?

Al contrario se ha encontrado que el tratamiento adecuado contra el asma puede ayudar a prevenir crisis respiratorias derivadas de la infección por Covid-19, por lo que este no debe suspenderse.

Además de estas recomendaciones, la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria emite las siguientes recomendaciones para personas asmáticas durante la pandemia:

No suspender el tratamiento. Se deben seguir usando los medicamentos corticoides inhalados o el esquema de tratamiento indicado por el médico. Ya sea inhaladores presurizados, multidosis o polvos secos, en el caso de los tratamientos podrían ser monoterapia o terapia combinada con broncodilatadores de acción prolongada.

La vacunación. La vacunación debe ser prioritaria para personas que tienen alguna enfermedad adicional y también para los que tienen asma. También se debe priorizar la vacunación antigripal y la antineumocócica.

La Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria indica que las personas que está bajo tratamiento con terapias biológicas no deben suspenderlas y si es posible continuarlas a domicilio.

Los médicos no recomiendan el uso de nebulizadores debido al alto riesgo de dispersión de partículas contaminantes y sugieren utilizar en cambio inhaladores de polvo seco.

No descontinuar el uso de corticoides por la vía oral de uno o más fármacos.

Qué es el asma

El asma es una afección en la que las vías respiratorias se estrechan e hinchan, lo que puede producir mayor mucosidad. Esto puede dificultar la respiración y provocar tos, un silbido (sibilancia) al exhalar y falta de aire.

El asma no tiene cura, pero sus síntomas pueden controlarse. Dado que el asma suele cambiar con el tiempo, es importante que colabores con el médico para hacer un seguimiento de los signos y los síntomas y ajustar el tratamiento según sea necesario.

Leer mas: Científicos analiza preocupantes variantes del coronavirus

Los signos y síntomas del asma comprenden:

Falta de aire

Dolor u opresión del pecho

Sibilancias al exhalar, que es un signo común de asma en los niños

Problemas para dormir causados por falta de aliento, tos o sibilancia al respirar

Tos o sibilancia al respirar que empeora con un virus respiratorio, como un resfriado o gripe