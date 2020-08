Diabéticos son 8 veces más vulnerables a COVID-19

Sinaloa.- Ante la llegada de la pandemia de Covid-19 a México, hay personas que tienen más vulnerabilidad en caso de un contagio, entre ellas están quienes padecen diabetes o alguna otra enfermedad que les cause baja de defensas.

En el caso de quienes son diabéticos, estos tiene ocho veces más de probabilidad de contagiarse de COVID-19 que una persona que está sana.

Es por eso que la educadora en diabetes de la Federación Mexicana de Diabetes, Martha Rangel Hernández, hace la exhortación a la ciudadanía a que se mantenga en constante chequeo médico, lo que permitiría detectar a tiempo si una persona es diabética o no.

Ya que existe una alta probabilidad de desencadenar está enfermedad cronicodegenerativa, ya sea por genética o por factores como la obesidad.

Estar aislado por ser persona vulnerable al COVID-19 no es suficiente. Si no se trabaja en mantener una vida sana, es decir, si eres diabético y no tienes un control médico, esto puede provocar que las secuelas del virus sean más intensas, pero en el caso de ser paciente controlado, pero no se lleva una buena alimentación, el riesgo sigue siendo latente.

La clave es llevar un control médico, que contribuye un 20 por ciento a la salud, así como una alimentación balanceada, que contribuye en un 40 por ciento a la salud de la persona, y la actividad física, que también proporciona un 40 por ciento de beneficio a la salud.

El coronavirus no sólo afecta los pulmones, sino que se ha encontrado que genera daños multiorgánicos, entre ellos el tracto intestinal.

Deben continuarse los cuidados de prevención y evitar salir de casa, al menos que sea para una actividad esencial.