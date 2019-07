Diagnostican en Tamaulipas a cuatro hombres con cáncer de mama

Ciuadad Victoria, Tamaulipas.- En la capital de Tamaulipas cuatro hombres fueron diagnosticados con cáncer de mama.

Mientras en el caso de las mujeres se han detectado 240 víctimas del cáncer de mama, según las estadísticas de la Secretaría de Salud Federal.

Por si no lo sabías el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres y es más agresivo y difícil de tratar en personas jóvenes por lo que debemos de saber que esta enfermedad no solo afecta a la mujeres mayores de 40 años.

El cáncer de mama en el hombre es menos frecuente sin embargo si existe, menos del uno por ciento de todos los carcinomas del seño afectan a los hombre, de acuedo con las estadísticas de la Sociedad Americana del Cáncer (American Cancer Society).

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama?

Los tipos más comunes de cáncer de mama son:

Carcinoma ductal infiltrante. Las células cancerosas se multiplican fuera de los conductos e invaden otras partes del tejido mamario. Estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse, o formar metástasis, en otras partes del cuerpo.

Carcinoma lobulillar infiltrante. Las células cancerosas se diseminan de los lobulillos a los tejidos mamarios cercanos. Estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse a otras partes del cuerpo.

Algunas señales de advertencia del cáncer de mama son:

Un bulto nuevo en la mama o la axila (debajo del brazo).

Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama.

Irritación o hundimientos en la piel de la mama.

Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama.

Hundimiento del pezón o dolor en esa zona.

Secreción del pezón, que no sea leche, incluso de sangre.

Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama.

Dolor en cualquier parte de la mama.