México.- La dieta de la avena para bajar de peso es una de las más buscadas en internet, dado que la avena es uno de los cereales más importantes, puede ayudar a bajar de peso pero no por ello debes abusar de su consumo. En esta dieta la avena no puede sustituir a los alimentos de manera completa y no debe realizarse por más de una semana.

La avena ayuda a proteger la salud del corazón, saciar el hambre y dar energía al cuerpo, también aporta grandes cantidades de fibra que ayuda al colon a desechar toxinas y al metabolismo a desechar la grasa acumulada.

Para la dieta de la avena debes consumirla de la siguiente forma:

Día uno

Desayuno: 3 cucharadas de avena con leche y cuatro fresas

Media mañana. Una fruta o una taza de café o té (sin azúcar)

Comida 3 cucharadas de avena con lecha o agua y una ensalada mixta de vegetales, una manzana y dos cucharadas de queso fresco.

Merienda: una taza de fruta o de té.

Cena: 3 cucharadas de avena con agua o leche, dos zanahorias peladas, una manzana al horno y dos cucharadas de queso fresco.

Día dos

Desayuno: tres cucharadas de avena con leche o agua, un plátano, una taza de café o té.

A media mañana: seis fresas o una taza de caldo de verduras.

Comida: 3 cucharadas de avena con leche o agua, ensalada de vegetales mixtos, una manzana asada y una cucharada de yogur.

Merienda: una fruta o té.

Cena. 3 cucharadas de avena con leche o agua, una ensalada con espárragos, una manzana con dos cucharadas de queso fresco y yogur.

Día tres

Desayuno: tres cucharadas de avena con agua o leche y 6 fresas.

Media mañana: una taza de café sin azúcar

Comida 3 cucharadas de avena con leche o agua, ensalada de tomate, lechucha y espárragos.

Merienda: una taza de té.

Cena: 3 cucharadas de avena con leche o agua, ensalada de verduras, una manzana y dos cucharadas de queso.

Día cuatro

Desayuno: tres cucharadas de avena con leche o agua, ensalada de 6 fresas y un plátano.

A media mañana: seis fresas o una taza de caldo de verduras.

Comida: 3 cucharadas de avena con leche o agua, ensalada de vegetales mixtos, una manzana asada y una cucharada de yogur.

Merienda: una fruta o té.

Cena. 3 cucharadas de avena con leche o agua, una ensalada con espárragos, una manzana con dos cucharadas de queso fresco y yogur.

Día cinco

Desayuno: 3 cucharadas de avena con leche y cuatro fresas

Media mañana. Una fruta o una taza de café o té (sin azúcar)

Comida 3 cucharadas de avena con lecha o agua y una ensalada mixta de vegetales, una manzana y dos cucharadas de queso fresco.

Merienda: una taza de fruta o de té.

Cena: 3 cucharadas de avena con agua o leche, dos zanahorias peladas, una manzana al horno y dos cucharadas de queso fresco.

Recuerda que esta dieta es solamente por cinco días, seguirla por más tiempo hará que pierdas músculo. Si tienes dudas sobre cualquier dieta, consulta a un especialista.