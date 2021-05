Dieta occidental aumenta riesgo de inflamación e infección intestinal y disminuye respuesta inmunológica

Llevar una dieta occidental conlleva a un deterioro paulatino del sistema inmunológico ha encontrado un nuevo estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis y Cleveland Clinic.

El deterioro del sistema inmunitario conlleva a un aumento del riesgo de infección y enfermedad inflamatoria intestinal.

Para este estudio se analizaron los datos de 400 personas en los que se incluían los datos demográficos y clínicos, además que se les realizó una prueba Paneth a cada persona.

Se encontró que un Índice de Masa Corporal (IMC) alto se asociaba con células Paneth anormales e insalubres al ser observadas bajo un microscopio. También se encontró que cuanto mas alto era el IMC de una persona, más mal se veían sus células Paneth.

La asociación llevada a cabo para adultos sanos y personas con enfermedad de Crohn.

Los investigadores buscaban comprender mejor la conexión, por lo que estudiaron dos cepas en ratones modificados genéticamente para predisponerlos a la obesidad. Se encontró que en los ratones obesos, las células Paneth parecían normales.

Los ratones fueron alimentados después con una dieta típica occidental en la que el 40 por ciento de las calorías provenían de grasas o azúcares. Luego de dos meses de ser alimentados con esta dieta, los ratones se habían vuelto obesos y sus células de Paneth lucían decididamente anormales.

"La obesidad no era el problema per se", dijo el autor principal Ta-Chiang Liu, profesor asociado de patología e inmunología en la Universidad de Washington. “Comer demasiado de una dieta saludable no afectó a las células de Paneth. El problema era la dieta alta en grasas y azúcares".

Las células Paneth volvieron a la normalidad cuando los ratones fueron expuestos a una dieta saludable por cuatro semanas. Ahora falta verificar si las personas con una dieta occidental pueden presentar este cambio y mejorar su inmunidad intestinal al dejar de lado la dieta occidental y cambiarla por una mas saludable.

“Este fue un experimento a corto plazo, solo ocho semanas”, dijo Liu. “En las personas, la obesidad no ocurre de la noche a la mañana o incluso en ocho semanas. Las personas tienen un estilo de vida subóptimo durante 20 o 30 años antes de volverse obesas. Es posible que si lleva una dieta occidental durante tanto tiempo, cruce un punto sin retorno y sus células de Paneth no se recuperen incluso si cambia su dieta. Necesitaríamos investigar más antes de poder decir si este proceso es reversible en las personas".