Dieta para combatir la obesidad infantil: sí o no

La alimentación en los niños ha de definir cómo será su salud en la vida adulta, si un niño padece obesidad infantil existe un alto índice de probabilidad de que este sea un adulto obeso también. Los padres debería preocuparse por el peso de sus hijos y tomar medidas al respecto, pero ¿es recomendable una dieta para los niños?

Especialistas coinciden en que se debe entender que el concepto de dieta para adultos y para niños es completamente distinto. El sobrepeso infantil rara vez (por no decir que nunca) se soluciona con una restricción calórica, ya que los niños no deben pasar hambre. Los niños deben recibir una alimentación adecuada para su sexo, edad y las actividades físicas que realizan en el día. Entonces la respuesta es: los niños no deben estar a dieta, pero sí llevar una alimentación sana combinada con ejercicio físico dependiendo de su edad.

Los nutrientes deben provenir de frutas y verduras en su mayoría y evitando a toda costa los jugos envasados, galletas, embutidos y refrescos. La cantidad de frutas y verduras que un niño puede consumir no está limitada tampoco lo está el consumo de comida saludable, pero sí se debe poner especial atención en que el niño mastique de manera correcta, es decir, lento y las veces suficientes para triturar bien los alimentos. El consumo de agua (de preferencia natural) ayuda a que el niño sienta saciedad y no coma por impulso.

La dieta saludable del niño no debe ser por unos meses, sino que se le debe mostrar a los niños los alimentos que son sanos y los que no lo son para que este pueda diferenciarlos y preferirlos.

Una buena alimentación se reflejerá en el crecimiento físico y desarrollo del niño, por ello es importante que los padres vigilen la talla y el peso para rectificarlos a tiempo, en términos generales, un niño de entre 1 y 3 años puede engordar entre 2 y 2.5 kilos anuales.

El aumento de peso suele ser entre 2,5 y 3,5 kilos entre los pequeños de 4 y 6 años; de 7 a 12 unos 2 kilos anuales, y de 4 a 4,5 kilos cuando están por entrar a la pubertad.

Especialistas de Clínica Mayo alertan que la obesidad infantil puede derivar en complicacioes severas que antes se consideraban exclusivas de los adultos como desarrollar diabetes tipo II, presión arterial alta y problemas de colesterol, además de que la obesidad infantil puede generar problemas de baja autoestima y depresión.

Si tienes dudas sobre el peso de tu hijo es recomendable acudir a un especialista quien te orientará sobre las medidas a tomar para prevenir problemas en su desarrollo.