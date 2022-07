Diferencias y características entre las hepatitis A, B y C

La hepatitis hace referencia a una enfermedad que producen inflamación en el hígado. Esta puede ocurrir debido a la incidencia de virus, medicamentos, infiltración de grasas o consumo de alcohol.

Existen cinco tipos de hepatitis, A, B, C, D y E. Cuando se habla de hepatitis, generalmente se piensa en las de origen viral como la A, B y C, pero hay otros que pueden ocasionar también la D y E.

La hepatitis puede ser una infección aguda (a corto plazo) o una infección crónica (a largo plazo). Algunos tipos de hepatitis solo causan infecciones agudas. Otros pueden causar infecciones tanto agudas como crónicas.

Tipos de hepatitis

Hepatitis A

El virus de la hepatitis A provoca una inflamación aguda del hígado que, casi siempre, mejora por su cuenta, aunque puede ser más serio a medida que avanzas en edad o si ya has tenido enfermedades hepáticas.

Hepatitis B

El virus de la hepatitis B (VHB o HBV, por sus siglas en inglés) puede ser agudo (enfermedad a corto plazo) y crónico (enfermedad persistente), y se propaga a través de la sangre u otros fluidos corporales de varias maneras.

Hepatitis C

El virus de la hepatitis C (VHC o HCV, por sus siglas en inglés) es casi siempre crónico y se transmite mayormente por el contacto directo con sangre infectada. Aunque la hepatitis A y B se pueden prevenir con vacunas, no es el caso para la hepatitis C.

Hepatitis D

El virus de la hepatitis D es inusual porque solo puede infectar a la persona cuando él o ella también tiene una infección por el virus de la hepatitis B. Por esto, se puede decir que la hepatitis D es una doble infección.

Diferencias entre cada tipo de hepatitis

Mientras la hepatitis A no es mortal (salvo que acabe provocando insuficiencia hepática aguda) y se suele pasar sola siguiendo unas sencillas recomendaciones como guardar reposo e hidratarse, las hepatitis B y C conllevan un alto riesgo de muerte por cirrosis y cáncer hepático.

La primera se contagia por contacto con las heces de una persona infectada con el virus de la hepatitis A, mientras que las dos últimas se transmiten por medio de la sangre.

Entre estos dos tipos de hepatitis, B y C, también existen diferencias: la hepatitis B tiene vacuna desde 1982 (las autoridades sanitarias recomiendan administrársela a todos los recién nacidos en las primeras 24 horas de vida); la única manera de prevenir la hepatitis C es, en cambio, evitar entrar en contacto con la sangre de las personas infectadas, pero tiene cura en la actualidad.