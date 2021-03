Difteria evoluciona y gana resistencia a los antibióticos: amenaza a la salud mundial

La difteria es una infección causada por la bacteria Corynebacterium diphtheriae, es grave y suele afectar las membranas mucosas de la nariz y garganta. Sik no se trata a tiempo y de manera adecuada, puede causar problemas en el corazón, riñones, sistema nervioso y puede ser mortal especialmente en los niños.

Como es el caso de las enfermedades bacterianas, la difteria suele tratarse con antibióticos, pero recientemente se está convirtiendo en una amenaza mundial debido a que esta bacteria se vuelve resistente a los medicamentos que generalmente se usaban para su tratamiento habitual. De seguir esta tendencia, la difteria podría incluso volverse resistente incluso a la vacuna, indicaron investigadores de Reino Unido e India.

De acuerdo a un estudio realizado por la científicos de la Universidad de Cambridge, el impacto de la Covid-19 en la vacunación contra la difteria y otras enfermedades aumenta el riesgo de infecciones contagiosas y que pueden convertirse en una amenaza mundial.

Los especialistas indicaron que la difteria ha tenido un repunte presentado mundialmente; en el 2018 se notificaron 16 mil 651 casos de difteria en el mundo, más del doble del promedio anual entre 1996 y 2017.

La investigación de la Universidad de Cambridge, publicada en la revista Nature indicó que se han encontrado grupos de bacterias similares genéticamente en varios contenientes de la C. diphtheriae, lo que indica que se ha establecido en la población mundial con facilidad.

Estos grupos de bacterias presentan cambios en la toxina diftérica, la causante de la enfermedad que está codificado en el gen tox. Este es el componente al que se dirigen las vacunas para prevenir la enfermedad; los investigadores encontraron 18 variantes diferentes del gen tox, de las cuales varias tenían el potencial de cambiar la estructura de la toxina.

Por qué la difteria se hace resistente a los antibióticos

Gordon Dougan, del Instituto de Inmunología Terapéutica y Enfermedades Infecciosas de Cambridge (CITIID) dijo: “La vacuna contra la difteria está diseñada para neutralizar la toxina, por lo que cualquier variante genética que cambie la estructura de la toxina podría tener un impacto en la efectividad de la vacuna. Si bien nuestros datos no sugieren que la vacuna que se usa actualmente sea ineficaz, el hecho de que estamos viendo una diversidad cada vez mayor de variantes de toxinas sugiere que la vacuna y los tratamientos que se dirigen a la toxina deben evaluarse de manera regular".

Se sabe que la bacteria se ha vuelto resistente a los antibióticos, pero Dougan refiere que no se tiene con precisión a qué grado llega esta resistencia. Sin embargo, Robert Will, estudiante de doctorado en CITIID y primer autor del estudio, dijo que se tiene conocimiento de que esta bacteria ha adquirido resistencia incluso ante antibióticos que no se utilizan generalmente en el tratamiento inicial contra la enfermedad.

Desde al año 2010 se ha observado que la bacteria de la difteria ha ganado resistencia a los antibióticos como la eritromicina y la penicilina que se usan en el tratamiento inicial. Los especialistas piensan que esta resistencia, tanto a los antibióticos iniciales como a otros medicamentos, se debe a que pacientes asintomáticos de difteria reciben estos antibióticos para el tratamiento de otras enfermedades.

Los signos y síntomas de difteria comienzan, generalmente, de dos a cinco días después de contraer la infección y pueden comprender los siguientes:

Una membrana gruesa y de color gris que recubre la garganta y las amígdalas

Dolor de garganta y ronquera

Agrandamiento de los ganglios linfáticos del cuello

Dificultad para respirar o respiración rápida

Secreción nasal

Fiebre y escalofríos

Malestar general