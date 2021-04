Disfrutar las comidas y compartir con seres queridos puede ayudar a reducir la obesidad

Compartir la comida en familia o con amigos puede hacer que los adolescentes reduzcan los índices de obesidad y mejoren sus condiciones de salud en general, indica un nuevo estudio de la Universitat Oberta de Catalunya y y la Universitat Autònoma de Barcelona.

El estudio ha sido publicado en la Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública de acceso abierto. De acuerdo a la investigadora principal del estudio, Anna Bach-Faig, la pandemia ha revivido de alguna manera el hábito de comidas en familia, lo que podría ser positivo sobre todo para los adolescentes.

Esta investigación sugiere que los adolescentes que tienen hábitos saludables como dejar el dispositivo móvil de lado, tener conversaciones agradables con las personas a las que se estima ayuda a que se coma más lento y a reconocer el momento en que el cuerpo emite la señal de saciedad para dejar de comer.

Esto, de manera indirecta, podría ayudar a prevenir la obesidad. En el estudio publicado se indica que se realizaron entrevistas con adolescentes de 12 a 16 años de diversas familias en Cataluña sobre los hábitos alimenticios en pandemia, la socialización a la hora de las comidas y cómo la forma en que comemos influye también en nuestro salud.

La especialista dijo que una dieta saludable no se refiere únicamente a lo que se come, sino a como se come y en este sentido recomendó seguir una alimentación estilo mediterráneo.

Dijo que se debe incluir también a la familia en el método de elaboración de las comidas y dirigir el tipo de comunicación que se establece en estas tertulias.

El estudio también encontró que para la mayoría de los padres, las comidas familiares fueron especialmente importantes cuando tenían hijos adolescentes, ya que favorecen la conversación y los lazos familiares más estrechos.

El estudio destaca que es fundamental considerar estos aspectos para promover una alimentación saludable entre los adolescentes y diseñar campañas de salud pública.