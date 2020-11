Donald Trump advierte que no enviará una vacuna anticovid a Nueva York

La vacuna contra el coronavirus, de acuerdo a Donald Trump, no sería repartida en el estado de Nueva York, ya que el gobernador demócrata Andrew Cuomo "no estaría listo para recibirla". Trump dijo que los primeros lotes de vacuna contra la covid no llegarían a Nueva York y "sería una lástima", declaró en Twitter.

Trump agregó que Cuomo deberá informarle cuándo estará preparado para recibir los lotes de vacuna "de otra manera no podemos entregarla a un estado que no se la entregará a la gente", agregó. A decir de Trump, el gobernador Cuomo dice no confiar del origen de la vacuna.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Trump dijo que esta vacuna proviene de uno de los principales laboratorios del mundo; Trump dice que la negativa de Coumo a recibir la vacuna para la población de Nueva York está ligada a que "es la Casa Blanca, esta Administración", la que realiza la entrega.

Ante estas declaraciones realizadas por el primer mandatario de Estados Unidos, el gobernador de Nueva York dijo que lo que Trump había declarado "no era cierto... He sido un oponente franco a muchas de las políticas de Trump durante los últimos cuatro años", indicó el gobernador neoyorquino, quien recordó que el presidente saliente perdió las elecciones en su estado por un amplio margen y que está siendo investigado en Nueva York por fraude fiscal.

Agregó que teme que Trump politice el proceso sanitario de Estados Unidos contra en el Estado de Nueva York, que ha sido blanco de sus declaraciones. Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James dijo que demandará al mandatario saliente si es que la vacuna no es enviada a Nueva York en cuanto esté disponible.

La ciudad de Nueva York se convirtió en el centro de la pandemia mundial hace algunos meses, hasta ahora se han acumulado 556 mil casos acumulados en todo el estado, 284 tan solo en la ciudad de Nueva York. En todo el estado han muerto 33 mil 452 personas, 24 mil en la ciudad de Nueva York.

A partir del viernes, Nueva York cerró bares y restaurantes después de las 22 horas para poder enfrentar la segunda ola de coronavirus que amenaza azotar con mas fuerza en Estados Unidos. Esta medida se ha tomado dada la negativa de la administración actual de pronunciarse sobre restricciones a nivel nacional. Al igual que Nueva York, algunos estados y ciudades comenzaron además a incitar a sus habitantes a que se queden en casa.

En total en Estados Unidos se han presentado 10.8 millones de casos y 244 mil defunciones a nivel nacional. Hasta el momento no se ha aprobado vacuna alguna o tratamiento contra el coronavirus, pero se espera que una vacuna sea aprobada para su uso general en el 2021.

Diversos estudios muestran que la tendencia a la alza en numero de casos de coronavirus en Estados Unidos apuntan a que es urgente que se tomen medidas para evitar un desastre sanitario.

En el mundo, los números de casos acumulados de coronavirus siguen en aumento, el ultimo reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que se han registrado un millón 305 mil 39 muertos en el mundo por causa de la infección Covid-19, de acuerdo al informe de las 11H00 GMT.

El mismo informe indica que desde el inicio de la pandemia más de 53 millones 438 mil 640 personas se han enfermado en el mundo a causa del nuevo coronavirus desde que la OMS notificó la aparición de la enfermedad en China a finales del 2019,