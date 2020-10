Donald Trump usa terapia regeneron, experimental para pacientes covid

Por la madrugada de hoy el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a tráves de su cuenta de Twitter que él y su esposa Melania dieron positivo al Covid-19. Tras esta declaración, se informó también que el presidente se sometió a un tratamiento experimental con Regeneron, que otorgado durante los primeros sítomas puede disminuir los riesgos de la infección.

El tratamiento expertimental Regeneron es desarrollado por la empresa de Estados Unidos Regeneron Pharmaceuticals y se trata de un coctel de anticuerpos policlonales de la cual Trump recibió una dosis de ocho gramos del coctel con el fin de reducir la cantidad del virus en el cuerpo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aún no ha aprobado el uso general de este medicamento. El presidente de la empresa de biotecnología, Leonard S. Schleifer, dijo al The New York Times que los asesores médicos de Donald Trump le solicitaron usar el medicamento y que recibió el visto bueno de la FDA. Este tratamiento se administra particularmente a personas que tienen complicaciones graves o potencialmente mortales que no tienen otra opción de tratamiento y no pueden participar en un ensayo.

Se informó que además del regeneron, Donal Trump toma Vitamina D, zinc, melatonina, aspirina y famotidina. Por sus condiciones, el presidente puede ver agravado su panorama ya que pesa 110 kilos y tiene 74 años.

Tras su diagnóstico el presidente Donald Trump fue trasladado a al Centro Médico Militar Walter Reed, donde permanecerá los días próximos, de acuerdo a la portavoz de la Casa Blanca, Jennifer Jacobs. Se informó también que Trump no ha necesitado oxígeno y que tiene 24 horas sin fiebre. También se someterá a un tratamiento por cinco días con remdesivir y reporta un nivel de oxígeno del 96 por ciento.

El doctor del presidente, Sean Conley dijo que irán decidiendo sobre la marcha si es necesario que siga recibiendo tratamiento y vigilancia en el hospital militar de Walter Reed, a las afueras de Washington, donde fue ingresado la tarde de ayer, o puede regresar a la Casa Blanca.

"Estamos extremadamente felices con el progreso que ha experimentado el presidente", aseguró Conley, quien recordó que los primeros días son esenciales para saber si la enfermedad va a progresar de manera agresiva o puede ser controlada con terapia farmacológica.

Los médicos indican que Trump está en tratamiento al tiempo que descansa, pero mantiene una rutina de trabajo: el presidente no tiene nada previsto hoy en su agenda, pero firmó dos nombramiento, según la Casa Blanca.

Los médicos se están enfocando en vigilar el corazón y los riñones y por el momento la función de esos órganos es normal, mientras que la fatiga y la tos está mejorando, aseguró el equipo médico que atiende a Trump.