Dormir mucho o poco aumenta el riesgo de diabetes

Países Bajos.- Se calcula que las personas que duermen en promedio menos de seis horas diaroas incrementan hasta dos veces el riesgo de desarrollar diabetes, de acuerdo al Instituto del Sueño de España y una reciente investigación del Centro Médico de la Universidad Libre de Ámsterdam (Países Bajos) ha encontrado que los hombres que duermen más o menos horas de las recomendadas aumentan también el riesgo de diabetes.

Femke Rutters, la doctora que encabezó el estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, indicó que en los hombres, el dormir poco se asocia a una menor respuesta de las células del organismo, lo que a su vez produce una reducción en la captación de glucosa y por ello aumenta el riesgo de desarrollar diabetes.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

En el estudio participaron cerca de 800 personas sanas y no se encontró esta asociación en mujeres.

Este estudio se desarrolló en 19 hospitales de 14 países en Europa y se evaluó también los niveles de actividad física, la duración del sueño y el riesgo de diabetes.

La media de horas que los hombres participantes en el estudio dormían era de 7 horas en promedio y estos tenían una menor capacidad para metabolizar la glucosa, lo mismo se observó en los hombres que dormían más de siete horas.

Femke Rutters indica que la duración del sueño se ha recortado en promedio de 1.5 a dos horas en los últimos cincuenta años y que esta asociación pone en evidencia la importancia del sueño para la salud.

te puede interesar:

Las horas de sueño perdidas no las vuelves a recuperar

Trabajadores nocturnos duermen 8 horas menos a la semana

Pocas horas de sueño y estrés afectan la fertilidad masculina

Te recomendamos nuestro nuevo sitio soyvida.com donde encontrarás temas de hipertensión, diabetes, depresión y obesidad.