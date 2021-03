Dos cosas que no debes comer antes de una vacuna contra Covid-19

Existen algunas sustancias que son añadidas a los alimentos que pueden mermar el funcionamiento del sistema inmunológico. Estas sustancias químicas son añadidas con el fin de alargar la vida del producto.

Unas de estas sustancias, y las más frecuentes en los alimentos procesados son la terc-butilhidroquinona (TBHQ) y sustancias per y polifluoroalquilo (PFAS) y se recomienda evitarlas antes de una vacuna contra Covid-19. De acuerdo a una investigación estas sustancias pueden producir un revés en el sistema inmunitario, indicó una investigación innovadora del Grupo de Trabajo Ambiental (EWG).

Estas sustancias pueden interferir en la efectividad de la vacuna contra la gripe, por lo que existe preocupación de que pueda pasar lo mismo con la vacuna contra coronavirus y se recomienda no consumirlos los días previos a la vacunación. Se descubrió también que estas pueden puede ser perjudiciales para la función inmunológica, al afectar las células T, las células B y las células NK.

En cuanto a PFAS, estos han sido ligados a la aparición de diversos tipos de cáncer, bajo peso al nacer, alteraciones endocrinas, aumento del colesterol y aumento de peso. Si deseas saber si el alimento que estás consumiendo contiene TBHQ, debes leer la etiqueta.

Lo que debes evitar antes de la vacuna Covid-19

Analgésicos de venta libre

Estos deben ser evitados al menos 24 horas antes de la vacunación, indican algunos expertos como el médico de medicina interna de Baltimore, Vivek Cherian. El especialista dijo que existe la posibilidad de que analgésicos como Tylenol o Advil debiliten la respuesta del sistema inmunológico a las vacunas. Sin embargo, estos sí se pueden consumir si tras la vacunación aparecen efectos secundarios como dolor de cabeza u otro tipo de dolores comunes que se tratan con analgésico.

No beber alcohol

Aunque no se ha tenido una postura oficial por autoridades sanitarias como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos, algunos expertos piden evitar el consumo de alcohol por lo menos 24 horas antes de recibir una vacuna contra Covid-19 para evitar "poner a prueba al sistema inmunológico".

No recibir otras vacunas en 14 días posteriores.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan no recibir alguna otra vacuna en los 14 días posteriores a la vacunación contra Covid-19, aunque no se ha demostrado que hacerlo cause alguna reacción adversa. “Sin embargo, COVID-19 y otras vacunas pueden administrarse en un período más corto en situaciones en las que se considera que los beneficios de la vacunación superan los posibles riesgos desconocidos de la coadministración de la vacuna”, indican los CDC.