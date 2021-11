Dos jóvenes madres murieron de herpes y pudieron ser contagiadas por cirujano durante la cesárea

Tras el nacimiento de sus hijos dos jóvenes madres murieron en el 2018 en Reino Unido, ahora años después, una investigación ha encontrado que existe la posibilidad de que el médico cirujano que las atendió las hubiera infectado con herpes.

Las mujeres fueron atendidas por un cirujano que les realizó las cesáreas en el 2018, ahora las familias de estas jóvenes madres piden que se realicen nuevas investigaciones, ya que al momento de las muertes se les informó que no existían conexiones entre ellas.

Las mujeres fueron atendidas en el East Kent Hospital Trust, quien dijo que no pudo identificar la fuente de la infección y que el cirujano no presentaba antecedentes del virus.

En el Reino Unido las muertes maternas se consideran raras, ya que entre 2017 y 2019 se presentaron 2.1 millones de nacimientos y en estos solo se presentaron 191 muertes de las madres dentro de las seis semanas posteriores a los alumbramientos.

Las mujeres murieron por infección de VHS-1 (virus del herpes simple) que rara vez causa muerte en personas sanas, esta infección común llega a presentar únicamente llagas en la boca o genitales.

Las jóvenes madres que fallecieron son Kimberley Sampson de 29 años, su familia la recuerda como una madre cariñosa y con muchos amigos.

Su embarazo ocurrió sin problemas, pero tras la cesárea las cosas comenzaron a escalar a mal en poco tiempo, su madre dijo que la mujer sufrió algunas heridas durante la cirugía tras el nacimiento la mujer necesitó transfusiones sanguíneas.

Finalmente, pidió ser dada de alta con su bebé y las cosas empeoraron a tal grado de que un simple toque en su cuerpo le ocasionaba un gran dolor. Fue llevada al hospital donde luego de una serie de exámenes médicos le diagnosticaron herpes catastrófica. Kemberley murió en 22 de mayo de 2018.

Unas semanas después también moriría de una condición similar Samantha Mulcahy, enfermera que vivía con su esposo a tan solo 32 kilómetros de Kemberley.

Samantha presentó complicaciones durante el parto por lo que los médicos la dejaron bajo observación médica y murió días después por falla multiorgánica luego de una "infección diseminada por herpes simple tipo 1.

No se encontró que el bebé de ninguna de las mujeres estuviera infectado con el virus.

Ambas mujeres tenían lo que se conoce como una infección primaria, lo que significa que esta era la primera vez que se contagiaban de herpes.

Los médicos creen que al no haber tenido herpes antes, las mujeres no tenían anticuerpos para combatir la enfermedad y el estar en la última etapa del embarazo hizo de que no tuvieran defensas suficientes en su sistema inmunológico.

Ahora las familias de ambas mujeres piden que se amplíen las investigaciones en torno a las muertes para esclarecer las causas.

El herpes simple se contagia por contacto directo. Algunas personas no tienen síntomas. Otras presentan llagas cerca del área por la cual penetró el virus al cuerpo. Estas se convierten en ampollas que causan picazón y dolor y posteriormente se curan.

