Dos medicamentos contra Covid-19 podrían venderse en farmacias de México

México.- Molnupiravir y paxlovid son dos medicamentos que podrán ayudar a las personas infectadas por covid-19 desde el inicio de su enfermedad, para quienes tengan un alto riesgo de progresión a covid-19 grave, incluida la hospitalización o muerte. La gran ventaja de estos dos fármacos es que son orales y que se podrán tomar desde el hogar, pues ambos ya cuentan con la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en México.

Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó, en su regreso a sus conferencias luego de vencer por segunda vez al virus, que ya analizan la posibilidad de que se pueda vender en farmacias y los describió como medicamentos que “quitan el covid”.

Sin embargo, lo más efectivo es continuar con las medidas de cuidado ya conocidas y vacunarse, mencionó previamente en entrevista para Debate, el Dr. Omar Francisco Carrasco Ortega, jefe del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Gobierno analiza su venta

En el contexto, ambos medicamentos cuentan con la autorización de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) y también por la Cofepris en México.

Medicamentos orales contra Covid-19. Fuente: Cofepris y FDA.

Ante esta nueva ola de contagios por los que atraviesa Sinaloa y el país entero, el experto de la UNAM recordó que la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 tiene tres fases: la primera cuando se contagia y hay una alta replicación viral, la segunda cuando hay inflamación, lo que en algunas personas se descontrola tanto que lleva hacia un proceso de inflamación sistémica que causa problemas trombóticos (el peor escenario de todos) y la tercera que es la de superinflamación o procoagulación.

Por lo que al llegar estos dos nuevos medicamentos de administración vía oral, contribuyen a elevar las posibilidades de que algunos pacientes no lleguen a padecer la enfermedad grave, pues son para la primera fase, ya que para la fase inflamatoria se utilizan los antiinflamatorios esteroideos y para la procoagulación se utilizan anticoagulantes, pero para la primera fase “no existen tantas opciones”, reiteró.

“Para esta primera etapa de replicación viral no teníamos muchas opciones, únicamente teníamos remdesivir que se administra de forma muy controlada, en hospitalización a pacientes con covid moderado-grave de forma intravenosa y estas dos opciones (molnupiravir y paxlovid) tienen una ventaja farmacológica, que es que se administran por vía oral”, informó. En este contexto, este lunes, el presidente informó también que México ya realizó el primer pedido de compra de ambos antivirales.

“Ya se está haciendo una compra, ya se ordenó una compra de los medicamentos para el sector público, mañana les pueden ya informar. Le voy a pedir que venga Alejandro Svarch, mañana, de Cofepris, que les dé más información sobre los dos tratamientos y la posibilidad de que se pueda vender en farmacias”, comentó AMLO. Aunque el presidente destacó que su venta es un tema para analizar con detenimiento, ya que prefiere que se mantenga el derecho a la salud y que los medicamentos se entreguen de manera gratuita. “A lo mejor no va a hacer falta que se autorice para mercado privado”, dijo el presidente.

AMLO optó por no usarlo

En palabras del Dr. Carrasco Ortega, el beneficio es que la persona enferma podrá ir con su médico para que se los prescriba y tomar el tratamiento desde casa, abundó. Explicó que estos fármacos, al estar diseñados como antivirales, únicamente tienen acción en la primera etapa de la infección, en la etapa temprana, en los primeros cinco días en que empieza la sintomatología y se sabe que se tuvo contacto con alguien con la enfermedad, pues es cuando son útiles estas estrategias, mencionó el jefe del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina. En ese sentido, en este inicio de año 2022, el titular de Cofepris, Alejandro Svarch Pérez, resaltó que México es uno de los primeros países en autorizar el medicamento.

“Esta aprobación se emite en tiempo récord, ya que las agencias de regulación sanitaria en el mundo contamos con evidencia científica que nos permite evaluar esta opción terapéutica oral como segura y eficaz, que permitirá reducir las hospitalizaciones por covid-19”, señaló también. Por su parte, el presidente informó que ahora que se infectó por segunda ocasión de covid-19, optó por no usar este tratamiento, pues sus síntomas fueron leves y porque también se recomienda que el cuerpo actúe.

“A mí me propusieron que yo me aplicara ese tratamiento, son… En un caso son 40 pastillas, con cuatro cada 12 horas durante cinco días y se quita el covid. Se está recomendando que eso se aplique cuando hay molestias, síntomas muy graves, o sea, calentura, sobre todo para gente mayor, que tiene ya otras enfermedades; si no, mejor con lo que se está tratando, ya lo que expliqué yo. Yo opté por lo segundo y salí bien”, comentó el mandatario.

Más importante vacunarse

En el caso de paxlovid, y de acuerdo con lo informado por la FDA, mejora o previene la hospitalización y la evolución a casos graves en un 80 por ciento, mientras que el molnupiravir lo hace en un 50 por ciento. El Dr. Carrasco Ortega enfatizó que todos los medicamentos desde que reciben la autorización por las agencias regulatorias hasta que estén y sigan en el mercado, se sigue recabando información de seguridad y de eficacia, el proceso denominado de farmacovigilancia.

Por lo que la farmacovigilancia de estos dos medicamentos tendrá que ser muy estricta a través de la Cofepris, para que por un lado se observe que las reacciones adversas sean las descritas en los ensayos clínicos y por otro lado ver si es tan eficaz como se ha visto, dijo el experto. Al cuestionar al investigador Francisco Carrasco Ortega sobre si estos medicamentos significan una esperanza para combatir de manera más contundente al virus, respondió que lo más esperanzador es el proceso de vacunación, pues ya ha demostrado que limita en gran manera la expresión grave de la enfermedad, así como las medidas de sana distancia, el uso del cubrebocas y el frecuente lavado de manos.

“Eso está en nuestras manos y podemos limitar la epidemia hoy. Tener un medicamento oral evidentemente es una ventaja operativa, pero como decimos en el futbol: ‘la pelota está en nuestra cancha’, si nosotros hacemos lo que nos toca podemos limitar el contagio de forma muy fácil”, aseveró.

Un paso adelante contra el virus

Respecto a paxlovid, Patrizia Cavazzoni, directora del Centro de Medicamentos de la FDA, señaló en diciembre pasado, cuando se convirtió en el primer antiviral oral para el tratamiento de covid-19, que al ser el primer medicamento en forma de píldora contra el virus se daba un gran paso adelante en la lucha contra esta pandemia mundial. Cavazzoni, en ese momento, señaló que esta autorización proporciona una nueva herramienta para combatir el covid-19 en un momento crucial de la pandemia a medida que surgen nuevas variantes y promete hacer que el tratamiento antiviral sea más accesible para los pacientes que tienen un alto riesgo de progresión a un covid-19 grave.

Explicó que paxlovid no está autorizado para la prevención previa o posterior a la exposición de covid-19 o para el inicio del tratamiento en aquellos que requieren hospitalización debido a covid-19 grave o crítico. “Paxlovid no es un sustituto de la vacunación en personas para quienes se recomienda la vacunación contra el covid-19 y una dosis de refuerzo”, informó.

México en espera

En cuanto a la llegada a México de estos fármacos, es importante mencionar que su elaboración está retrasada y todavía no hay producción suficiente para que llegue a nuestro país hasta mediados de año, precisó el Dr. Carrasco Ortega. Por su parte, el presidente López Obrador indicó que hoy martes los encargados del sector salud darán información más detallada de estos medicamentos, de su compra y fecha de llegada al país.

El Dato

Uso de emergencia

La autorización para uso de emergencia se emite con base datos de MOVe-OUT, un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que estudia la efectividad del medicamento para el tratamiento de pacientes no hospitalizados con covid-19 de leve a moderado y con alto riesgo de enfermar gravemente y ser hospitalizados.

Omar Francisco Carrasco Ortega

Cargo: Jefe del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina (UNAM)

Trayectoria: Médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, cuenta con un doctorado en ciencias biomédicas por parte de la misma universidad; en el ámbito académico se desempeña como catedrático e investigador a nivel pregrado y educación continua en la Facultad de Medicina de la UNAM, así como en el Instituto Nacional de Pediatría y la Universidad del Valle de México, ha dirigido a su vez múltiples tesis de maestría y doctorado. Cuenta con diversas publicaciones en libros a nivel nacional e internacional, así como en revistas indexadas de alta especialidad. De igual modo forma parte como miembro del Comité de Moléculas Nuevas de Cofepris y es miembro del Consejo Consultivo Mixto de la Cofepris, así mismo fue director clínico del Centro de Estudios de Bioequivalencia y director médico del Tercero Autorizado Univerix.