Ejercicio al aire libre y sus consecuencias en invierno

Realizar ejercicio en cualquier época del año es completamente saludable y muy recomendado por especialistas de la salud, sin embargo existen medidas que se deben tomar al realizarlo, sobre todo en invierno cuando se pueden tener problemas de las vías respiratorias si se realiza actividad física al aire libre.

Al respecto, el jefe del Departamento de Deporte y Cultura Física del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, César Alberto Navarrete Hernández, recomendó a las personas que practiquen ejercicio, hacerlo en lugares cerrados a fin de proteger la salud.

Aseveró que realizar cualquier clase de deporte al aire libre mientras desciende la temperatura ambiental, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades de vías respiratorias altas, es decir que afecten nariz y garganta, o de vías respiratorias bajas, o sea que deterioren el funcionamiento de los pulmones.

"Durante esta época del año son frecuentes las inversiones térmicas ocasionadas por altos índices de contaminación, por lo que si una persona suele salir a correr a determinada hora del día, ya sea mañana, tarde o noche, debe evaluar antes este factor”.

Navarrete Hernández dijo que otro factor a considerar es la deshidratación, ya que, contrario a lo que se piensa, el frío también provoca pérdida de líquido en el cuerpo. Por ese motivo, es necesario que las personas no olviden hidratarse adecuadamente y estén atentas a descompensaciones electrolíticas.

“Si no nos hidratamos vendrán afecciones en la mucosa y en la piel. Existen muchos mitos sobre si se debe o no tomar agua en invierno, la respuesta es sí porque el organismo consume de hecho más agua. No hay una cantidad preestablecida, eso lo determinará el propio organismo, pero es importante beber agua simple también para desintoxicarse en esta temporada de excesos alimenticios ricos en sales, grasas, azúcares, condimentos, etc.”, indicó.

Finalmente advirtió que toda actividad física debe tener un previo calentamiento para evitar lesiones en articulaciones y músculos. Las metas que se propongan no deben ser muy altas sino paulatinas, “ir de menos a más”, de acuerdo al género, la edad y la experiencia previa.

ÚNETE A NUESTRO GRUPO DE WHATSAPP Y RECIBE TIPS Y NOTAS DE SALUD. DA CLICK AQUÍ