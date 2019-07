Ejercicios para aumentar masa muscular

México.- Estamos de acuerdo que todos queremos un cuerpo fitness, con músculos definidos y también sabemos que esto de logra con ejercicio y dieta ¿pero qué hacer exactamente?

Existen ejercicios que son ideales para aumentar la masa muscular y estos deben ser acompañados con periodos de descanso y dieta balanceada que se enfoque en todos los macronutrientes nutrientes, no sólo en las proteínas.

Primero lo primero; la dieta

Llevar una dieta balanceada que incluya con moderación todos los grupos de alimentos es el inicio para la construcción del músculo. Existen proteínas en el mercado que ayudan a proporcionar la dosis necesaria para la reparación muscular después de una sesión de ejercicio intensa, pero muchas veces no son necesarias si te enfocas en obtenerlas de los alimentos, entre los alimentos con más proteínas se encuentra la pechuga de pollo, pavo, atún entre otros (da click aquí si quieres saber qué otros alimentos contienen proteínas y aquí para hacer tus propios batidos proteicos)

Si tu enfoque se encuentra en la ganancia de músculo debes consumir un poco más de calorías de las que quemas a diario pero sin caer en excesos ya que podrías ganar peso.

Luego el ejercicio

Los músculos no aparecen por arte de magia, son resultado de entrenamientos intensos, si no notas resultados rápidos no te desanimes. En las primeras 4 o 6 semanas de entrenamientos constantes, lo primero que vas a notar que cambia es tu fuerza ya que comienza a mejorar la coordinación y el sistema nervioso comienza a adaptarse.

Luego de las 6 u 8 semanas de entrenamiento, el cuerpo será capaz de hacer más repeticiones, físicamente quizá no te veas tan fuerte, pero si eres constante y tu alimentación es adecuada a partir de ese momento comenzará a crecer el músculo, en unos más rápidos que en otros.

Ahora sí, los ejercicios para aumentar el músculo

Sentadillas/Squats

Foto: Pixabay

Este ejercicio con barra ayuda a desarrollar los músculos de las piernas, incluyendo los cuádriceps, glúteos y pantorrillas. Si se hace de manera correcta podría también fortalecer los músculos del abdomen y hombros. Trata de hacerlo correctamente para evitar lesiones en la espalda, si eres principiante comienza con peso bajo y ve aumentando progresivamente.

Press de banca/Bench press

Foto: Pixabay

Este es el ejercicio para los músculos del pecho pero trabaja también los tríceps y hombros. Los principiantes deben tener supervisión al realizarlo para evitar que el peso caiga directamente sobre el pecho.

Press militar/military press

Es de los más efectivos para los músculos de los hombros, mejorar la postura y fortalecer el abdomen. ara ejecutar este ejercicio correctamente debes concentrar tu atención en el tronco, el cual no debe inclinarse hacia adelante o atrás, sino que los músculos abdominales deben estar en tensión.

Peso muerto

Foto: Freepik

Es ideal para aumentar la masa muscular dado que mejora los resultados al momento de de incrementar el volumen en los músculos. Con 5 o 7 repeticiones es suficiente, y no es necesario que el peso sea excesivo.

Cada cuánto se trabaja un grupo muscular

Los expertos recomiendan de dos a tres rutinas de fuerza a la semana para los principiantes, los expertos pueden entrenar más veces.

Quienes apenas comienzan a entrenar deberán dejar al menos 24 horas de descanso muscular si se trabaja en sesiones cortas (30 min) en las que se incluya todo el cuerpo.

Pero si vas a centrarte en un grupo muscular como las piernas, por ejemplo, lo recomendable es esperar 48 horas para volver a entrenar la misma parte del cuerpo.

Es importante que si apenas inicias tus entrenamientos (principiantes) busques asesoría de un entrenador personal para que este pueda estudiar tu caso en particular y decir qué ejercicio puede ser más efectivo para ti. Si entrenas con mucho peso debes estar alerta para no sufrir lesiones.