¿El acné aumenta por no tener relaciones sexuales?

México.- Muchas personas han relacionado la falta de relaciones sexuales con la aparición de acné y otras imperfecciones de la piel. Sin embargo, esto se trata solamente de un mito m76uy arraigado entre la sociedad. El sexo se ha vinculado con una piel saludable pero esto no es del todo cierto.

El aumento del deseo sexual se debe al aumento también de la hormona de la testosterona en los adolescentes y esto coincide también con la etapa en la que aparece el acné, por lo tanto las ganas de tener sexo y el acné no están relacionadas y el hecho de tener realaciones sexuales p no tener no aumenta ni disminuye el acné.

Sin embargo, algunas acciones en el sexo sí pueden provocar acné:

Sudor : si mantienes relaciones sexuales y sudas demasiado debes limpiar tu rostro para que el sudor combinado con el maquillaje no cause imperfecciones en la piel.

: si mantienes relaciones sexuales y sudas demasiado debes limpiar tu rostro para que el sudor combinado con el maquillaje no cause imperfecciones en la piel. Sábanas sucias . Las sábanas pueden acumular células muertas, bacterias y fluidis que pueden terminar en los poros de la piel y esto ocasionar granos u otras afecciones en la pie. Para evitar lo anterior procura cambiar las sábanas una vez a la semana.

El acné es un trastorno de la piel que ocurre cuando los folículos pilosos se tapan con grasa y células cutáneas muertas. A menudo, ocasiona la aparición de comedones, puntos negros o granos, y suele aparecer en la cara, la frente, el pecho, la parte superior de la espalda y los hombros. El acné es más frecuente en los adolescentes, aunque afecta a personas de todas las edades.

Hay tratamientos efectivos, pero el acné puede ser persistente. Los granos y erupciones sanan lentamente, y cuando uno empieza a desaparecer, otros parecen aflorar.

Según su gravedad, el acné puede causar angustia emocional y dejar cicatrices en la piel. Cuanto antes inicies el tratamiento, menor será tu riesgo de padecer esos problemas.