El alcohol no facilita el guardado de distanciamiento físico

Las personas que son bebedoras de alcohol difícilmente pueden llevar a cabo una distancia social adecuada, clave para la protección contra la Covid-19, encontró estudio realizado por la facultad de psicología de la Universidad de Illinois.

En este estudio se analizó el comportamiento de 200 bebedoras sociales jóvenes en distintas situaciones sociales en laboratorio, ellos consumieron bebidas con y sin alcohol.

La investigadora Catharine Fairbairn, profesora de psicología de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, apuntó que en la mitad de los casos los bebedores lo hicieron en compañía de un amigo y la otra mitad lo hizo con desconocidos.

Los que consumieron bebidas alcohólicas recibieron suficiente para emborracharse.

Los amigos tendían a acercarse independientemente de que consumieran o no alcohol, pero "los participantes que interactuaron con desconocidos solo se acercaban al desconocido si estaban borrachos. La distancia física entre esas parejas se redujo en alrededor de 1 centímetro [casi media pulgada] por cada intervalo de tres minutos", señaló Fairbairn en un comunicado de prensa de la universidad.

Los que bebieron bebidas sin alcohol con desconocidos no se acercaron significativamente entre sí, anotaron los investigadores.

Según la autora principal del estudio, Laura Gurrieri, investigadora en psicología de la universidad, "este estudio muestra que, con el tiempo, el alcohol reduce la distancia social entre personas que no se conocían antes. Este hallazgo tiene una particular importancia en el contexto de la pandemia de la Covid-19, porque sugiere que el alcohol podría facilitar la transmisión del virus e impedir que se sigan las directrices de distanciamiento social".

La capacidad de los participantes del estudio de acercarse entre sí estuvo algo limitada porque estaban sentados uno frente a otro en una mesa, y el estudio se realizó en un laboratorio espacioso y tranquilo, y no en un bar, apuntó Fairbairn.

"Es probable que las personas se acerquen incluso más en un bar concurrido con música alta, en comparación con un ambiente de laboratorio", advirtió. "Esto tendría que ser el tema de otro estudio".

El informe aparece en la edición del 10 de mayo de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Para prevenir la transmisión de la Covid-19, se recomienda permanecer a 6 pies (2 metros) de distancia de las personas con quienes uno no vive.