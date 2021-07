El café disminuye el riesgo de contagio grave de Covid-19

Un nuevo estudio ha encontrado que el café podría ayudar a reducir la probabilidad de contagio de Covid-19 grave. El estudio fue realizado por Dietary Behaviors and Incident COVID-19 in the UK Biobank, de la Universidad Northwester.

El estudio sugiere que beber café de manera abundante está relacionada con disminuir los riesgos de contagio por COovid-19.

Este estudio analizó la influenza de la a lactancia materna cuando las personas fueron bebés, el consumo específico de café, té, pescado azul, carnes procesadas, carnes rojas, frutas y verduras.

Se encontró que las personas que beben café entre una o mas tazas de café al día tienen hasta 10 por ciento menos riesgo de contagiarse de Covid-19.

De acuerdo a los investigadores, el café no solo aporta cafeína sino que aporta decenas de otros componentes muchos de ellos que se implican de manera directa en el sistema inmune. Contiene polifenoles con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Precaución en el abuso del café

El abuso en el consumo de este producto puede elevar la presión arterial, incrementar el riesgo de sufrir alucinaciones, irritabilidad, ansiedad y por su efecto diurético, provocar una deshidratación; además se considera adictivo. Otro aspecto adverso es que tiñe los dientes de un color amarillo poco agradable y los ácidos que genera pueden provocar dolores estomacales.

No se recomienda el consumo en menores de edad, ni en personas con trastornos del sueño o pacientes con úlceras, colitis, reflujos o hernia hiatal. Lo más importante, insiste, es no rebasar el límite de las dos tazas diarias.

