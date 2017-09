¿El café o el té mejoran supervivencia a la diabetes?

Un diagnóstico de diabetes conlleva una larga lista de cosas que no se deben hacer. Pero una nueva investigación sugiere que el café y el té probablemente no deberían limitarse, porque cada uno de ellos podría ayudar a prevenir que se muera de forma prematura.

Al menos si usted es una mujer con diabetes. Los hombres con diabetes no parecían obtener los beneficios de consumir cafeína en el nuevo estudio.

La investigación descubrió que las mujeres con diabetes que tomaron hasta una taza de café al día de forma regular (100 miligramos de cafeína) tenían un 51 por ciento menos de probabilidades de fallecer que las que no consumieron cafeína durante el estudio de 11 años de duración.

"Ya que más del 80 por ciento de la población adulta del mundo consume cafeína, es esencial comprender el impacto de este factor con respecto a la mortalidad cardiovascular, por cáncer y por cualquier causa", dijo el investigador del estudio, el Dr. Joao Sergio Neves, residente de endocrinología en el Centro Hospitalario Sao Joao en Oporto, Portugal.

"Nuestro estudio mostró una asociación inversa significativa entre el consumo de cafeína y la mortalidad por cualquier causa en las mujeres con diabetes", dijo Neves.

"Estos resultados sugieren que aconsejar a las mujeres con diabetes que beban más cafeína podría reducir su mortalidad. Esto representaría una opción sencilla, clínicamente beneficiosa y barata para las mujeres con diabetes", planteó Neves.

Pero también indicó que este estudio observacional no puede demostrar una relación causal directa; solo encontró una asociación entre el consumo de cafeína y el riesgo de fallecer.

"Se necesitan más estudios, y lo ideal es que fueran ensayos clínicos aleatorios, para confirmar la existencia de este beneficio", dijo Neves.

Los autores del estudio revisaron la información recogida en un estudio estadounidense que incluyó a más de 3,000 personas con diabetes, tanto de tipo 1 como de tipo 2. Los datos fueron recopilados entre 1999 y 2010.

Además de recoger información sobre la salud general, los investigadores preguntaron a los participantes sobre su consumo de cafeína a partir del café, del té y de los refrescos.

En el trascurso del estudio, un poco más de 600 personas fallecieron.

Los investigadores observaron que cuanto más café consumía una mujer con diabetes, menor era el riesgo de muerte. Las mujeres que tomaron entre 100 y 200 miligramos de cafeína al día en el café tenían un riesgo un 57 por ciento más bajo de muerte que las que no tomaron cafeína. En las mujeres que tomaron más de 200 miligramos al día en el café (dos tazas), el riesgo de mortalidad se redujo un 66 por ciento.

Los investigadores ajustaron los datos para tener en cuenta factores como la raza, la edad, el nivel de educación, los ingresos, fumar, el peso, la ingesta de alcohol, la presión arterial y la enfermedad renal diabética.

El estudio encontró un beneficio distinto a partir de beber cafeína en el té: un riesgo un 80 por ciento más bajo de fallecer de cáncer para las mujeres que bebieron más cafeína a partir del té que las que no bebieron nada. Pero los autores del estudio indicaron que solo hubo una cantidad pequeña de personas que bebían té en el estudio.

Neves afirmó que los investigadores no están seguros de la razón por la que no se observó este beneficio en los hombres con diabetes.

"Una explicación posible está en las diferencias biológicas entre los sexos, en función de los factores hormonales y no hormonales, principalmente a nivel del sistema cardiovascular", señaló Neves. "Aun así, no podemos excluir el hecho de que la muestra de nuestro estudio podría haber tenido una potencia baja a la hora de detectar un beneficio más pequeño a partir del consumo de cafeína para los hombres".

¿Y qué hay del beneficio del café para la supervivencia? ¿Cómo podría dicha bebida reducir el riesgo de fallecer de una mujer?

"Los beneficios observados podrían estar relacionados directamente con la cafeína o con otros componentes presentes en las bebidas que contienen cafeína", sugirió Neves.

Los estudios anteriores han mostrado que el consumo de café o de té se asocia con una mejor sensibilidad a la insulina y un mejor control del azúcar en la sangre después de comer en los pacientes con diabetes, dijo Neves. "Además, los minerales, los fitoquímicos y los antioxidantes presentes en las bebidas que contienen cafeína también podrían contribuir a los beneficios observados en la mortalidad de las mujeres", añadió.

El Dr. Robert Courgi es endocrinólogo y experto en la diabetes en el Hospital de Southside de Northwell Health en Bay Shore, Nueva York.

"Otros estudios han encontrado que la cafeína podría ser beneficiosa, y aquí hay más evidencias que lo confirman", dijo Courgi, que no participó en el estudio.

Y al igual que los autores del estudio, Courgi señaló que "se deberían hacer más estudios prospectivos para demostrar este supuesto beneficio de la cafeína".

Neves presentó los hallazgos del estudio el jueves en la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (European Association for the Study of Diabetes), en Lisboa, Portugal.