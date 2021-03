¿El café puede ayudar a quemar grasa si se bebe antes del ejercicio?

Beber café unos 30 minutos antes de realizar ejercicio puede ayudar a quemar grasa, encontró un estudio realizado por la Universidad de Granada, España.

La investigación publicada en la revista Jpurnal of the International Society of Sports Nutrution indica que beber una taza de café bien cargada al menos media hora antes de la actividad física aumenta la quema de grasa.

El estudio indica que al menos unos tres miligramos de cafeína por kilogramo de peso puede ser benéfico para las personas que hacen ejercicio y buscan perder peso .

Para este estudio se observó el comportamiento del peso de 15 hombres con una edad promedio de 32 años que consumían café antes de hacer ejercicio.

Los participantes se sometieron a pruebas de ejercicios cuatro veces a la semana con intervalos separados de 7 días. Estos ingirieron 3 miligramos de cafeína por kilogramo de peso o un placebo a las ocho de la mañana y cinco de la tarde.

José Amaro-Gahete de la Universidad de Granda del departamento de Fisiología, dijo que la ingesta aguda de cafeína antes del ejercicio aumentó la oxidación de las grasas durante el ejercicio independientemente de la hora del día en que se realizara.

El especialista dojo que existe la creencia de que se debe hacer ejercicio por la mañana y en ayunas para obtener este resultado, sin embargo, esto no deja claro si la oxidación de se debe a la falta de comida por periodos prolongados o al ejercicio por la mañana.