¿El consumo de alcohol interfiere con la vacuna contra Covid-19?

La duda sobre si se puede beber alcohol tras recibir la vacuna contra coronavirus aumenta mientras se espera la aplicación de la dosis ya que algunas personas piensan que el alcohol podría afectar la respuesta inmunológica de la vacuna.

Ante esta duda generalizada, expertos en el mundo han dado sus opiniones al respecto; algunos dicen que se debería evitar el consumo de alcohol antes de recibir la vacuna y otros que el consumo de alcohol no afectaría a la vacuna contra Covid-19.

Sin embargo no existen datos específicos al respecto. Sin embargo, de acuerdo a Iris Gorfinkel, médica e investigadora clínica de Toronto, cuando una persona tiene el hábito de consumo moderado de alcohol o alcoholismo, se excluyen de los ensayos clínicos para las pruebas de nuevas vacunas por razones diversas.

Una de estas razones es por no saber si esta persona tiene insuficiencia hepática u otro problema grave preexistente o si manifiesta estas enfermedades durante el estudio no se sabría si es a causa de la vacuna o no.

La doctora dijo que sin importar cuánto alcohol se beba, todos se deberían poner la vacuna contra la Covid-19, sobre todo las personas que beben en exceso deben preferir la vacuna ya que también son más propensos a desarrollar enfermedades como cirrosis hepática" a problemas como hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares que también los pone en más riesgo de complicación de la Covid-19.

Por su parte, Abdu Sharkawy, experto en enfermedades infecciosas indicó que las preocupaciones sobre el consumo de alcohol y vacunas son teóricas, sin embargo dijo que el consumo excesivo de alcohol sí tiene repercusiones negativas para la salud, incluida una posible disminución de la función inmunológica.

“En teoría, esto podría afectar la reacción a una vacuna de una manera adversa o conducir a una menor probabilidad de respuesta inmune. Sin embargo, no hay pruebas sólidas que respalden esto ”, dijo.

Los dos especialistas desestimaron las preocupaciones sobre el alcohol y las vacunas contra coronavirus. Dijeron que en las millones de dosis de vacunas que se han aplicado en el mundo contra el coronavirus, no se han detectado reacciones adversas derivadas del consumo de alcohol.

Sin embargo, ambos coincidieron en que si se tienen preocupaciones por el consumo de alcohol y la vacuna contra coronavirus, se debe consultar al médico.