El consumo excesivo de huevos se vincula con un 60% más de riesgo de diabetes

El huevo ha estado envuelto en el debate sobre si se debería consumir de forma frecuente o no. A pesar de esa controversia, los huevos son una fuente rica de proteínas, vitaminas y antioxidantes. Algunos estudios han demostrado que el huevo puede ayudar a desencadenar el colesterol alto, sin embargo otro estudio demostró que los huevos sí tienen colesterol pero que no son determinantes para el aumento del colesterol en la sangre. Además, el nivel de colesterol depende también de la manera en que se preparan o cocinan: es más probable que comer huevos cocidos con mantequilla y queso aumente sus niveles de colesterol que comer huevos cocidos o escalfados.

Otros estudios han encontrado que el consumo de huevo puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes. Diversos expertos sugieren que el huevo puede aumentar los niveles de glucosa en la sangre de manera anormal, de acuerdo a un estudio publicado por el British Journal of Nutrition.

En el estudio se indica que de acuerdo a observaciones realizadas entre 1991 y 2009, las personas que consumieron uno o más huevos por día aumentaron en 60 por ciento su riesgo de desarrollar diabetes, el consumo del estudio se midió en 50 gramos de huevo diario. Se encontró también que el consumo de 38 gramos de huevo al día aumenta en 25 por ciento el riesgo de diabetes.

Entre otros posibles efectos negativos del consumo de huevo se encontraron que el consumo excesivo de huevo puede afectar la salud del corazón. La Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) indica que la recomendación de consumo segura de huevo es de uno al día. Algunos estudios relacionan el consumo excesivo de huevos con el riesgo de cáncer de colon, recto y próstata. Sin embargo, al igual que otras controversias relacionadas con los huevos, esta también necesita más apoyo probatorio.

Si se consume demasiado huevo en una sola sesión de comida, el calor corporal puede aumentar y eso ocasionar problemas digestivos y acné. Si los huevos no se cocinan de manera adecuada, se corre el riesgo de contraer una infección por salmonela y listeriosis.

El consumo de huevo puede ser seguro siempre y cuando no se abuse de su ingesta.

Cuánto huevo se debe consumir a la semana

Se recomienda comer de 3 y 5 huevos por semana, pues no todas las personas necesitan consumir la misma cantidad de huevos, por ejemplo una persona que come poca carne o pescado puede comer más huevo para aportar la cantidad de proteína que el cuerpo necesita.

En caso de que seas una persona que hace mucho ejercicio físico puede consumir más huevo, especialmente la parte de la clara, que es rica en proteína.

Sin embargo, no hay evidencias científicas que corroboren que dicha cantidad de huevos sea adecuada, según un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition.

La clara de huevo, no aporta grasa por lo que tiene una mínima cantidad de calorías, pero todo depende de la forma en la que sea preparada. También esta parte del huevo contiene vitaminas del grupo B y es utilizada como alimento por las personas que buscan bajar de peso y tiene usos en la belleza. Las claras de huevo ayudan a tener un efecto saciante frente a un tazón de cereal. Además estimula el metabolismo, es ideal para iniciar el día sin azúcar y ayuda a la recuperación muscular tras el ejercicio.

Mientras que la yema de huevo contiene todas las vitaminas, a excepción de la C, es ideal para el mantenimiento de la memoria en adultos mayores y niños. La yema de huevo contiene colina, que ayuda llevar a buen término los embarazos y a desarrollar el sistema nervioso y cerebro del feto y prevenir la espina bífida.