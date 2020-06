¿El ejercicio en ayunas es mejor?

México.- El ejercicio y la buena alimentación son las bases para una vida saludable y para mantener un peso adecuado una sin la otra no darán resultados óptimos. El entrenamiento ayuda también a tonificar músculos y a oxidar lípidos lo que se refleja en un cuerpo más delgado.

Muchas personas entienden que para llevar una alimentación saludable basta con disminuir el consumo de alimentos poco nutritivos, aumentar el consumo de frutas y verduras y eliminar el consumo de bebidas azucaradas. Sin embargo, el entrenamiento puede ser un poco más complejo y generar muchas dudas, una de ellas es si es mejor entrenar en ayunas.

En este punto existen diversos puntos de vista de diferentes entrenadores y deportistas, pero la ciencia ha descubierto qué pasa cuando entrenas en ayunas.

De acuerdo a un estudio publicado por el el Centro Nacional de Información Biotecnológica de los Estados Unidos, realizado entre personas entrenadas y no entrenadas encontró que tras 12 horas de ayuno, el entrenamiento de baja intensidad generaba una mayor oxidación de lípidos en los atletas y si en entrenamiento incrementaba la utilización de grasas como fuente de energía (oxidación) continuaba igual.

El estudio concluyó que realizar entrenamientos en ayunas o habiendo realizado una comida previa no resultaba tan diferente en cuanto a la oxidación de lípidos, es decir, entrenar en ayunas no demostró ser mejor que entrenar tras haber comido y este no serviría para incrementar la quema de grasa.

El estudio encontró que entrenar en ayunas puede hacer al cuerpo tolerante a la glucosa y la insulina.

